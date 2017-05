Deputat PNL, apel către ministrul Transporturilor: ”Dezamorsați criza de la Romatsa, care va genera haos în traficul aerian, dar şi de situaţia de la TAROM, în loc să inaugurați avioane!”, i-a transmis, duminică, parlamentarul Dan Leoreanu lui Răzvan Cuc, precizând că Tarom nu a mai avut profit de 10 ani, în 2016 a avut pierderi de 25 de milioane de lei, iar serviciile companiei de stat par să se înrăutăţească de la zi la zi.



”Observ că ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, este preocupat mai degrabă de acţiuni de PR: apare pe şantiere însoţit de televiziuni, la „tăierea de panglică” a avionului Tarom alături de tot guvernul, în studiourile tv şi uită să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu. Aştept de la ministrul Transporturilor să găsească soluţiile corecte pentru dezamorsarea grevei generale de la ROMATSA, anunţată pentru 30 mai, pe termen nelimitat, care nu doar ar strica vacanţa românilor de Rusalii, dar ar genera haos în traficul aerian şi ar aduce pierderi considerabile României”, a arătat deputatul liberal Dan Leoreanu, într-un comunicat de presă.

Parlamebtarul îi reamintește ministrului Transporturilor că Tarom nu a mai avut profit de 10 ani, în 2016 a avut pierderi de 25 de milioane de lei, iar serviciile companiei de stat par să se înrăutăţească de la zi la zi.

”În loc să inaugureze avioane, îi sugerez ministrului Transporturilor să vină cu un plan pentru eficientizarea companiei, înainte ca managementul deficitar de la Tarom să afecteze inclusiv siguranţa zborurilor. Cu o structură de personal mult prea stufoasă, cu un management care nu reuşeşte să eficientizeze compania sau să o adapteze condiţiilor pieţei, o flotă depăşită şi cu din ce în ce mai multe incidente, sper ca, în accepţia domnului Răzvan Cuc, viziunea sa asupra reformei de la Tarom să nu se rezume la achiziţionarea de noi aeronave din Fondul suveran naţional de 10 miliarde de euro”, spune deputatul.

Potrovit lui Dan Leoreanu, ministerul Transporturilor trebuie să prezinte în timp cât mai scurt un plan pentru eficientizarea Tarom.

”Sper doar ca planurile PSD şi ale ministrului Răzvan Cuc să nu includă, din nou, subordonarea politică a Tarom, din moment ce, recent, senatori PSD au introdus amendamente care exceptează compania de stat de la managementul profesionist. Este vorba despre un proiect de modificare a OUG 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă, care prevede că numeroase companii de stat, printre care şi Tarom, nu vor mai avea management profesionist. Doar depolitizarea totală a Tarom poate feri compania de un faliment răsunător”, mai spune deputatul.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc a declarat, recent, despre greva anunțată de angajații ROMATSA, că această presiune care o pun membrii sindicatului de la Romatsa pe minivacanţa românilor, care urmează în perioada următoare, este nejustificată, cu atât mai mult cu cât toate lumea știe ce salarii au controlorii de trafic.

“Monitorizez foarte atent situaţia de la Romatsa, dar un lucru este cert, eu nu lucrez sub presiune sub nicio formă. Am avut întâlniri înainte de greva iniţială, de acum două săptămâni cu reprezentanţii sindicatului de la Romatsa, şi-au prezentat doleanţele care ţin de partea ministerului şi ce poate rezolva ministerul, am stabilit un calendar foarte clar, pe noi care ni l-am asumat ca şi minister”, a spus ministrul, aflat în vizită la podul de la Agigea.

Grevă la ROMATSA. Controlorii de trafic vor opri lucrul, marți, 30 mai, începând cu ora 9.00, greva generală fiind pe termen nelimitat, potrivit declarațiilor sindicaliștilor.

Unul dintre liderii sindicatului ROMATSA, Florin Diaconu, a declarat pentru Libertatea că în acest moment se poartă negocieri cu reprezentanții patronatului, dar sindicatele doresc implicarea Guvernului pentru rezolvarea problemelor din companie.