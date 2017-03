Deputat PSD, declarații inedite în Parlament. Social-democratul Cătălin Rădulescu afirmă că, dacă vreodată va mai veni comunismul, va ieși în stradă cu arma, așa cum a făcut-o și la Revoluție. El afirmă că, în cazul protestelor neautorizate, în țările civilizate se folosesc tunurile de apă. Despre salariul din Legislativ, el spune că nu îi ajunge nici pentru un ”pantof”.



”Dacă vreodată în țara asta va mai veni comunismul, staliniscul, hitlerismul, voi ieși cu arma în stradă”, a spus deputatul, precizând că are în posesie o armă, acasă, fiind colecționar. El a precizat că la Revoluție a luptat pentru niște idei și pentru libertățile oamenilor și o va face în continuare, dacă este cazul.

El a povestit că Armata a dat oamenilor arme, la Revoluție. ”Când am ajuns în toate instituțiile statului, care le-am ocupat, Armata a dotat revoluționarii cu arme, în timpul Revoluției”, a spus Rădulescu, precizând că în 1986 a aruncat manifeste în Timișoara. ”Am fost reținuți, bătuți”, a adăugat el.

Cătălin Rădulescu s-a referit și la protestele care continuă în Capitală, după scandalul Ordonanței 13.

”Am o filosofie a mea, care este personală, că în stradă, așa cum am ieșit noi în 1989, în momentul în care s-a terminat, am plecat acasă și am lăsat țara asta să răsufle. Dacă se iese în stradă pentru o idee, cum a fost cu Ordonanța, este ok, am fost singurul din PSD care a spus că nu trebuia dată această ordonanță (..) S-a terminat acest subiect, în continuare oamenii stau într-un loc, neautorizați, ocupă o Piață și întrebarea mea este, dacă mâine vrem și noi să ieșim mâine în piață, ce se întâmplă. Uite, mâine vreau să ies și eu în piață să lipt, ca medic, pentru oamenii care au cancer. Păi vă dați seama ce s-ar întâmpla acolo ”, a explicat el.

Deputatul s-a exprimat împotriva continuării protestelor din Piața Victoriei, în condițiile în care Ordonanța 13 nu mai există, și în Parlament continuă dezbaterile pe proiectele de lege, în mod democratic.

”Apanajul Parlamentului României este ca în comisie să stea la dezbateri cu specialiști în domeniu, cu profesori de drept, procurori și să iasă cu modificări din această dezbatere. Vreau să înțeleg de ce trebuie să stea în fiecare seară în piață?”, a spus el.

Rădulescu a menționat că opinia sa personală este că în cazul oricărui miting neautorizat, precum în Germania, Franța, Olanda, autoritățile au reacționat într-un anumit fel, întrebat dacă protestatarii ar trebui alungați din Piață cu tunurile de apă. ”Dacă se transformă și dacă mitingurile sunt violente, trebuie să se reacționeze și în România ca în alte țări civilizate”, a spus el.

Despre salariul de deputat: Trebuie să îmi cumpăr două-trei costume, nu îmi ajung banii nici pentru un pantof

Cătălin Rădulescu a declarat că, pe lună, trebuie să își cumpere două trei costume, și nu îi ajung banii nici ”pentru un pantof”. El s-a referit la indemnizația pe care o primește de la Parlament.

”Atâta timp cât toată lumea ne dorim ca salariile să fie mari, și pentru voi, pentru jurnaliști, și pentru medici, și pentru profesori și orice fel de om, eu cred că și parlamentarul trebuie să aibă un salariu civilizat, care să îi permită să se îmbrace civilizat, să își cumpere costume, nu ca unii, care vin cu blugi și teneși. La Roma, și jurnaliștii vin îmbrăcați la costum în Parlament (..) 5.000 de lei, asta e, ăsta este salariul pe care ni-l dă. Cred că ar trebui să avem salarii mai decente”, a spus Rădulescu, precizând că nu se descurcă cu banii primiți din forul legislativ.

El a mai spus că își folosește dividendele din compania pe care o are pentru a-și plăti motorina, pentru că nu îi ajunge combustibilul de la Parlament și nici suma forfetară.

”Eu am jurnaliști la cabinetul meu, care sunt consilierii mei, cu care discut și dau la presă ce am făcut în timpul săptămânii .(..) Ne consiliază, că nu suntem așa de deștepți ca unii jurnaliști”, a mai adăugat el.

În luna decembrie, deputatul Cătălin Rădulescu a fost condamnat de instanţa supremă la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită şi efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia.