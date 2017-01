Deputatul PSD Cătălin Rădulescu consideră că tinerii n-au de ce să iasă în stradă, pentru că prin proiectul de graţiere al Guvernului o să iasă din închisoare probabil hoţii, și nu corupții sau oamenii politici.

”Ce să vă spun? Am aflat de la televizor că se dă Ordonanţă. De când ordonanţele sunt în dezbatere? Ordonanţele de Guvern nu se dezbat – asta pentru cei care nu ştiu”, a afirmat deputatul PSD, despre proiectele puse în dezbatere, miercuri, de Ministerul Justiției.

Cătălin Rădulescu a comentat și afirmația procurorului general că vor beneficia de OUG privind grațierea aproximativ 20-30 de parlamentari: ”Nu ştiu care sunt ăia, că nicio faptă de corupţie nu se graţiază prin Ordonanţă. Aşa că nu ştiu cine ar putea să beneficieze. În plus, cei care sunt condamnaţi cu suspendare nu beneficiază de graţiere. Adică hai să înţelegem termenii, pentru că, dacă vorbim aşa, ca să ne aflăm în treabă, sigur că n-o să ne înţelegem niciodată. Deci faptul că ies nişte tineri în stradă, ar trebui să li se explice că n-au de ce să iasă pentru că prin această graţiere cel puţin o să iasă probabil hoţi sau, eu ştiu, oameni care au făcut chestiuni minore”, a spus social-democratul.

Rădulescu a continuat: ”Citiţi-o, şi noi am citit-o foarte bine, şi noi am aflat de ea ieri, deci nu ştiam de ea, aşa, niciun fel de condamnare, că este cu suspendare, nu beneficiază de graţiere şi atuncea nu este făcută pentru politicieni. Şi cu asta am terminat subiectul”.

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a fost condamnat, în luna decembrie, la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare, în dosarul în care era acuzat de dare de mită şi de administrarea unei firme, faptă incompatibilă cu calitatea sa de parlamentar.

Aproximativ 2.000 – 3.000 de persoane au protestat în București față de proiectul de ordonanță privind grațierea și modificarea Codului Penal.

Ei s-au întâlnit în Piața Universității și au ajuns în Piața Victoriei, la Guvern. Mii de persoane și-au anunțat prezența pe rețelele de socializare, atât în București, cât și în alte mari orașe din țară.