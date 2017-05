Destin tragic pentru doi frați. Au murit în mașina cu care mergeau la facultate

Doi frați au murit în mașina cu car emergeau la facultate, pe drumul pe care îl parcurseseră de zeci de ori. Cu toate acestea, destinul a fost tragic pentru ei.

Florinel şi Gabriela Radu, doi fraţi de 21 şi respectiv, 23 de ani, din Balş, şi-au găsit sfârşitul împreună, în maşina cu care se îndreptau spre Craiova, acolo unde erau studenți.

Cei doi erau studenţi în Bănie şi în fiecare duminică veneau la căminul de la Agronomie, acolo unde erau cazaţi de câţiva ani. Duminica aceasta, însă, cei doi frați nu au mai ajuns.

Maşina în care se aflau, pe care o conducea tânărul, s-a izbit violent de altă maşină, pe DN 65, la Robăneşti. Sora sa a murit pe loc, iar el, deși încă trăia atunci când au ajuns ambulanţele, s-a stins în timpul manevrelor de resuscitare.

Mama celor doi, plecată la muncă în străinătate, i-a scris într-un comentariu pe Facebook băiatului, cu doar câteva zile înainte, referindu-se la o poză cu mașina acestuia, să aibă grijă atunci când o conduce.

„Doi frați minunați. Dumnezeu să vă odihnească în pace, suflete dragi! Multe lacrimi pentru voi, nu o să vă uităm niciodată și o să vă iubim mereu“, a scris o persoană apropiată celor doi pe pagina de Facebook.

„Pe Gabriela am cunoscut-o în urmă cu patru ani. Eram amândouă în primul an de facultate. Am cunoscut-o prin intermediul unei colege. Era o fată tare cuminte şi la locul ei. Un an mai târziu, l-am cunoscut şi pe fratele ei, Florin, la campusul Agronomiei. Era un băiat glumeț, avea simţul umorului. Florin trebuia să dea anul acesta examenul de licenţă la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Gabriela terminase Facultatea de Ştiinţe Sociale şi cred că era la master. Chiar nu-mi vine să cred că s-a putut întâmpla asta. Pe Florin ultima dată l-am văzut acum trei zile“, a declarat Simona, o prietenă a celor doi.