Detalii din viața prințesei Diana. Momentul în care a confruntat-o pe Camilla: “Știu exact ce se întâmplă”

Prințesa Diana a oferit un interviu în care și-a descris disperarea privind mariajul cu prințul Charles, moștenitorul tronului Marii Britanii. Mai mult, în această carte numită “Diana, adevărata ei poveste”, prințesa Diana a mărturisit cum a confruntat-o pe Camilla, care avea o aventură cu soțul ei, relatează publicația Daily Mail, care a publicat mai multe fragmente din această carte.

Prințesa Diana i-a povestit biografului ei, Andrew Morton, despre momentul în care a găsit curajul să o înfrunte pe Camilla, actuala soție a prințului Charles. Ea știa că între el și soțul ei este o relație, însă până atunci nu deschisese subiectul cu aceasta.

“Cea mai proastă zi din viața mea a fost când am realizat că Charles s-a întors la Camilla. Unul dintre cele mai curajoase momente din cei zece ani de marian a fost când m-am dus la această petrecere îngrozitoare (organizată de Lady Annabel Goldsmith, în februarie 1989), la aniversarea vârstei de 40 de ani a surorii Camillei”, a povestit Diana.

Ea a mărturisit că apariția ei a fost una suprinzătoare, mai ales că nimeni nu se aștepta la asta.“Eram ca un pește pe uscat”, a mai spus Diana.

Prințesa mai povestește și cum a pregătit confruntarea cu Camilla.

“După cină, eram toți la etaj și vorbeam, când am observat că nu erau Camilla și Charles. Asta m-a deranjat. Așa că am început să mă întreb către parter, știam cu ce o să mă cpnfrunt. Au încercat să mă oprească. ‘Oh, Diana, nu te duce jos’. ‘Merg să-mi găsesc soțul, aș vrea să-l văd’. Am stat la etaj timp de aproximativ o oră și jumătate, așa că puteam să merg jos să-l găsesc”, a povestit Diana, considerată și prințesa inimilor, despre perioada tristă din viața sa.

Camilla și Charles erau alături de un alt bărbat. “M-am alăturat conversației ca și cum eram cei mai buni prieteni. Iar celălalt bărbat a spus: ‘Cred că ar trebui să mergem la etaj acum’. Așa că ne-am ridicat, iar eu am spus: ‘Camilla, mi-ar plăcea să vorbesc puțin cu tine, dacă este posibil’. Părea să se simtă inconfortabil și a lăsat capul în pământ”.

Astfel, prințul Charles și celălat bărbat au mers la etaj, în timp ce Diana și Camilla au rămas să discute.

“I-am spus Camillei:’Dorești să iei un loc?’. Așa că ne-am așezat, eram complet înspăimântată de ea, însă i-a spus: ‘Camilla, aș vrea să știi că știu exact ce se întâmplă.

Ea a spus: ‘Nu știu despre ce vorbești’

Eu am spus: ’Știu ce se întâmplă între timpe și Charles și aș vrea să știi asta’”, a mai scris Diana, despre momentul în care a confruntat-o pe actuala soție a prințului.

Diana a mărturisit că apoi Camilla i-a reproșat că nu îl lasă pe Charles să-i vadă pe copii, respectiv pe prințul Harry și prințul William atunci când el se află în Scotland.

“I-am spus: ‘Camilla, copiii sunt fie la Highgrove, fie în Londra. Asta este vina lui Charles: el nu vede niciodată copiii. Dar eu nu îi iau de lângă el’

Zilele trecute, de exemplu, William a spus: ‘Pappa, te jocu cu noi?’, ‘Oh, nu știu dacă am timp’. Așa se întâmplă mereu. Deci, nu poate să se plângă”, mai scrie în cartea “Diana, adevărata ei poveste”.

Prințesa a revenit apoi la subiectul Camilla.

“Mi-a spus: ‘Ai tot ce ți-ai dorit. Toți bărbații din lume se îndrăgostesc de tine și ai doi copii frumoși. Ce mai vrei?’. Iar eu am spus: ‘Îl vreau pe soțul meu’”, continua prințesa.

Discuția s-a încheiat aici, căci un alt petrecăreț și-a făcut apariția și le-a oprit pe cele două.

“I-am spus Camillei: ‘Îmi pare rău că vă stau în cale. Trebuie să fie groaznic pentru amândoi, dar știu ce se întâmplă. Nu vă purtați cu mine de parcă aș fi vreo idioată’. Apoi am mrs la etaj”, mai scrie în cartea despre prințesa Diana.

Ea a mai povestit că, la finalul petrecerii, Charles i-a făcut mai multe reproșuri, iar în mașină a plâns încontinuu.

În interviul acordat lui Andrew Morton, în 1991, prințesa a mai povestit că era extrem de nefericită în căsnicie și că a încercat să se sinucidă de mai multe ori. Ea a vorbit și despre lupta sa cu tulburările de alimentație și spunea că bulimia sa a debutat atunci când prințul Charles i-a spus că este „un pic dolofană”, la o săptămână după logodnă. Diana povestește că această remarcă, precum și anxietatea pe care o avea din cauza relației dintre Charles și Camilla Parker i-au declanșat bulimia.

Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la moartea prințesei Diana într-un tragic accident rutier în Paris. Fiii săi, Harry și William, au vorbit în mai multe interviuri despre felul în care au trecut peste pierderea mamei lor când încă erau copii.

Prințul William, ducele de Cambridge, a vorbit deschis despre durerea pierderii mamei sale, când era foarte tânăr și a dezvăluit că cel mai mult regretă faptul că aceasta nu a avut ocazia să-i cunoască pe Kate și pe cei doi copii ai lor.

Mărturisirile prințului William vin după ce fratele său mai mic, Harry, a povestit că a avut nevoie de ajutor de specialitate pentru a trece peste moartea mamei sale și că o perioadă lungă a refuzat să își exteriorizeze adevăratele sentimente.