Dezastrul de la Cernobîl, suprins de un fotograf din Gherla. Cristi Lipovan a realizat o serie de fotografii în orașul din Ucraina, în care încă există un nivel ridicat de radiații, chiar și la 30 de ani de la explozia reactorului centralei nucleare. Tânărul a imortalizat un decor de groază: case, blocuri, școli sau grădinițe, fără țipenie de om.

Cristi Lipovan a mărturisit că a demarat, în urmă cu doi ani, proiectul „Places Suffering” (locurile în suferință, n.red). Vizita la Cernobîl a reprezentat pentru el cea mai mare provocare deoarece și-a pus viața în pericol, scrie gherlainfo.ro.

Fotograful din Gherla susține că familia s-a opus plecării sale, însă el și-a dorit să ajungă să suprindă dezastrul de la Cernobîl prin obiectivul aparatului său de fotografiat.

Tânărul a povestit că a stat două nopți și două zile la Cernobîl. În oraș, care este pustiu, mai locuiesc aproape 400 de persoane.

Fotograful din Gherla a spus că a fost nevoit să respecte cu strictețe mai multe reguli.

În zona în care a realizat fotografii mai există un nivel ridicat de radiații.

„În mare parte, am vizitat oraşul Pripyat. În unele locuri, nivelul radiaţiilor arăta şi peste 20 micro sv/h, asta e echivalentul a aproximativ 20 de radiografii pulmonare. Am ajuns foarte aproape de reactor. Am vizitat parcul de distracţii care în acel an trebuia inaugurat, dar asta nu s-a mai întâmplat. Am intrat într-o grădiniţă înfricoşătoare, la un cinematograf, un hotel, o şcoală, stadionul, sediul de poliţie, de pompieri”, a povestit Lipovan.