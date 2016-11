A fost diagnosticat cu cancer, una dintre cele mai agresive și perfide forme ale acestei cumplite maladii, care în cele mai multe cazuri este depistat în stadii terminale, la un control de rutină. Sunt însă și persoane mai ”norocoase” care, în urma unor cotroale de rutină, pot fi diagnosticate când încă nu este prea târziu. Unul dintre aceștia este Mihai Erscoiu, un bucureștean de 66 de ani, care a reușit să învingă cancerul tocmai pentru că l-a descoperit într-o fază incipientă.

În urmă cu mai bine de doi ani, Mihai Erscoiu s-a hotărât să facă niște investigații medicale. Nu multe și nu cu un motiv anume. Sau poate că a avut unul: nu mai trecuse de ani buni pragul unui cabinet medical. După un set de analize, controale și o radiografie la plămâni, pe când se pregătea să părăsească unitatea, bărbatul a fost întors din drum pentru încă o radiografie. Ceva nu era în regulă. A fost trimis la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta pentru mai multe investigații.

Aici a aflat că are cancer, însă norocul său, dacă îi putem spune așa, a fost că era în stadiu incipient și putea fi operat.”Totul s-a întâmplat rapid, nu am avut timp să mă gândesc prea mult. Mi s-a explicat că am nevoie de intervenție chirurgicală pentru extirparea unui lob și pentru a preveni anumite complicații. Operația a fost un succes, iar a două zi mă ridicam deja în picioare pentru a face primii pași. Acum, după ce am aflat ce ravagii face boala și am realizat că am trecut razant pe lângă ceva ce mi-ar fi putut fi fatal, îndemn pe toată lumea să meargă periodic la medic”, povestește pacientul.

Nu a scăpat nici de ședințele de chimioterapie, ba chiar a fost nevoit să facă cure intense de citostatice. Fost fumător, pentru o perioadă de aproape 40 de ani, Mihai merge acum la control din 3 în 3 luni și este încântat că s-a putut reîntoarce la fostul loc de muncă.

Zilnic, mor de cancer 130 de români

Dintre toate tipurile de cancer, cel pulmonar creionează în România, conform statisticilor, unele dintre cele mai grave situații: prevenție ineficientă, diagnosticare târzie, lipsa accesului la tratament eficient. Zilnic, această boală ucide nu mai puțin de 130 de persoane.

”Cancerul este o boală tăcută. Cam trei sferturi dintre cei diagnosticați nu au simptome marcante și nu sunt atenționați în vreun fel că suferă de această maladie. În cancerul pulmonar, care este o boală suversivă, doar 15-20% dintre pacienți ajung să fie operți. Pe restul îi pierdem”, explică conf. dr. Roxana Nemeș de la Institutul Marius Nasta. Specialiștii atenționează asupra importanței controalelor periodice care pot depista boala încă din faza incipientă.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer în parteneriat cu Societatea Națională de Medicină de Familie și cu Societatea Română de Pneumologie lucrează la dezvoltarea unei strategii și a unui plan de implementare a unui program complex de depistare precoce, tratament și monitorizare eficientă a pancientului cu cancer pulmonar.