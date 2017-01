Directorul SRI a fost audiat în Parlament timp de șapte ore. Directorul SRI a spus, după audiere, că există interes în a destabiliza Serviciul. El a anunțat și SRI a elaborat un Cod de etică profesională a angajaților, care va fi publicat în câteva zile în Monitorul Oficial, pentru a norma transparent conduita în activitatea instituției. Și precizează că SRI nu are și nu va avea acoperiți în politică sau justiție.



UPDATE ora 18.30 Directorul SRI, Eduard Hellvig a declarat după audieri că SRI nu are și nu va avea acoperiți în politică sau justiție și a acuzat un atac dur la adresa instituției, în spațiul public.

”Suntem martori la o divizare a societății și atacuri la adresa instituției. Suntem conștienți de informațiile din spațiul public și vă garantez că le vom trata cu toată seriozitatea. Există interesul de a decredibiliza o instituție puternică. SRI are instrumente validate în timp, să se apere atât pe el, dar mai ales pe cetățenii României. Un SRI slab, timorat, destabilizat, ar însemna o Românie dezarmată în fața amenințărilor, iar asta nu foloseștenici instituțiilor statului și nici românilor”, a spus Hellvig.

Eduard Hellvig a răspuns și întrebărilor privind implicarea în protestele de duminică. ”Vă spun foarte clar, SRI nu are și nu va avea acoperiți în politică sau justiție. În mandatul meu, SRI nu se va implica în niciun tip de joc de putere. În mandatul meu, SRI nu va organiza proteste sau alte mișcări de stradă, așa cum fals s-a afirmat în anumite locuri. Cred că fiecare instituție trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul stabilit de lege”, a spus Hellvig.

Directorul SRI a menționat că a dispus elaborarea unui Cod de etică profesională a angajaților SRI, care va fi publicat în câteva zile în Monitorul Oficial, pentru a norma transparent conduita în activitatea angajaților Serviciului.

”Acest cod va clarifica fără echivoc eventuale situații de incompatibilitatea în care se va afla un ofițer al SRI. Am schimbat procesul de reformare a structurii interne. Am cerut public sprijinul Parlamentului pentru pachetul de legi ale securității naționale”, a mai declarat directorul SRI.

Potrivit lui Hellvig, ”într-o democrație reală, este esențial și fundamental ca serviciile de informații să nu fie omnipotente și omniprezente”.

”Acele vremuri au apus de mult și nu trebuie să se mai întoarcă. Înțeleg preocuparea societății, la zece ani de la integrare, ca SRI să fie o instituție subordonată mecanismelor democratice, subliniez și faptul că oricând SRI va fi solicitat sau mandatat de către decidenți să ajute la întărirea statului, o va face ca și în trecut, în limitele date de lege și de Constituție. Demonizarea instituției pe care o conduc, prin atragerea sau plasarea sa în zona speculațiilor, în primul rând îi afectează pe angajații noștri onești și loiali. Ne afectează menirea și misiunea dată de lege, și ne este greu să ne apărăm pentru că orice mesaj transmis este interpretat. Cei care ne atacă știu că nu vom intra în acest joc și de aceea continuă. Am speranța ca șef al instituției, că aceste lucruri se vor opri, dacă nu pentru instituția noastră, măcar pentru binele României, pe care sunt convins că fiecare dintre noi și-l dorește”, a mai declarat Eduard Hellvig.

UPDATE ora 18.20 Președintele comisiei comune a Parlamentului pentru controlul Serviciului Român de Informații (SRI), Adrian Țuțuianu, a declarat, miercuri, la finalul audierilor directorului Eduard Hellvig, care au durat peste șapte ore, că membrii comisiei au decis să meargă în control la unitățile care aparțin Serviciului.

”Ancheta internă din interiorul SRI, care îl privește pe Florian Coldean, nu este închisă”, a anunțat președintele comisiei de control.

El a spus că s-a discutat cu directorul SRI pe marginera bugetului SRI. ”Nu avem oficial un buget, avem comunicată de la Ministerul Finanțelor, o cifră, și alocarea bugetară din acest an. Am discutat despre prioritățile din acest an. Am încercat să facem o evaluare a gradului de acoperire a necesităților și a drepturilor salariale și pensiile din sistem”, a spus Țuțuianu.

Temele de discuție din cadrul comisiei de control al SRI au fost bugetul SRI pe 2017, scandalul legat de dezvăluirile lui Sebastian Ghiță, în privința fostului prim-adjunct Florian Coldea, o posibilă implicare a serviciilor în protestele din Capitală și din țară, după prezentarea Ordonanțelor de grațiere și modificare a Codurilor penale dar și situația acoperiților din instituții.

UPDATE ora 11.00. Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat că speră la un nou început în relaţia dintre SRI şi Parlament şi a precizat că a venit la audieri cu documente clasificate care vor fi puse la dispoziţia comisiei pentru a lămuri aspectele ce s-au aflat în dezbaterea publică.

El a adăugat că SRI nu a avut nicio implicare în protestele care au avut loc în ceea ce priveşte modificarea legislaţiei penale.

„Nu am nicio emoţie, am venit la Parlament cu toată deschiderea, să răspund la toate întrebările comisiei. Pentru mine este o oportunitate. Am speranţa unui nou început în relaţia între Parlament şi SRI şi sunt convins că, după această audiere, vom avea răspuns la foarte multe dintre întrebările care au existat în spaţiul public. Pentru mine, ca şi director al acestei instituţii importante în statul român, este extrem de importantă relaţia cu Parlamentul. Am fost parlamentar, înţeleg rolul Parlamentului în democraţie şi am toată disponibilitatea şi deschiderea, atât a mea, cât şi a instituţiei, de a avea o relaţie mai mult decât apropiată, corectă şi onestă cu comisia”, a spus Hellvig.

„Sunt discuţii în acest moment legate de bugetul instituţiei. Voi face precizări şi în cadrul comisiei cu privire la bugetul SRI. Ştiu că există o percepţie publică, ne confruntăm cu o realitate pe care nu trebuie să o ignorăm, vom explica tuturor decidenţilor de ce este nevoie de un buget pentru SRI şi, în funcţie de argumentele noastre, în funcţie de resursa bugetară existentă în statul român, vom avea un buget în care sper, în primul rând, să avem infrastructura necesară pentru a nu ne distruge capacităţile de lucru şi parteneriatele extrem de importante cu cei din Clubul de la Berna”, a adăugat Hellvig.

Senatorul UDMR Verestoy Attila a anunțat că directorului SRI Eduard Hellvig i s-ar putea fi cerute lămuri despre protestele de la sfârşitul săptămânii. Serviciul Român de Informaţii (SRI) a transmis duminică, printr-un comunicat de presă, că respinge orice încercare de a implica instituţia în „dispute politice, organizare de proteste sau alte acţiuni care nu ţin de misiunile asumate” potrivit legii.

Comisia de control a SRI ar trebui să lămurească ce fel de implicare a avut SRI în protestele din acest sfârşit de săptămână, a replicat liderul PSD Liviu Dragnea, care a declarat că i s-a părut „ciudat” comunicatul remis de Serviciu referitor chiar la un eventual amestec în mişcările de stradă.

”E bine ca aceste speculaţii rostogolite în spaţiul public să nu se amplifice”, a adăugat şeful PSD întrebat despre solicitarea pe care ar fi trimis-o Comisiei în acest scop.

Liderul PSD Liviu Dragnea a mai cerut comisiei de control a SRI să retragă toți acoperiții din instituții. ”Eu cred că nu e instituţie publică din România care să nu aibă acoperiţi de la SRI, eu cred că nu există instituţie de presă în România care să nu aibă acoperiţi din SRI”, a spus Dragnea, precizând că nu înțelege de ce, într-o primărie, de exemplu, ar fi nevoie de ofiţeri acoperiţi, din moment ce aceştia sunt instruiţi pentru acţiuni de contraspionaj şi lupta antitero.

La finalul primei şedinţe a comisiei SRI, de săptămâna trecută, preşedintele Comisiei, senatorul PSD Adrian Ţuţuianu, a declarat că a convenit cu directorul SRI, Eduard Hellvig, să vină pentru audieri în comisiei în data de 25 ianuarie, temele de audiere privind cazul Coldea şi bugetul SRI pe anul 2017.