Dj Snake vine pentru prima oară în România, în cadrul festivalului Timeshift, care se desfășoară, în aer liber, la Romexpo. Artistul, cunoscut pentru hit-uri precum „Turn Down for What” și „Let Me Love You”, va mixa în prima zi din cele patru ale festivalului, respectiv pe 20 iulie.

DJ Snake a devenit în ultimul an o prezență în topurile din întreaga lume. A avut un succes incredibil cu piesa „Leon On”, o colaborare cu Major Lazer. De asemenea, hit-ul său „Turn Down for What” a răsunat în aproape toate cluburile. Cel mai recent hit al său care a ajuns în topuri este o colaborare cu Justin Bieber, melodia „Let Me Love You” având 394 de milioane de vizualizări.

DJ-ul francez a fost unul dintre capetele de afiș ale felebrului festival Ultra din Miami de anul acesta. Tot anul acesta, el și-a îngrijorat echipa după ce a dispărut din senin de pe rețelele de socializare, unde era extrem de activ. Anterior, el și-a anulat prezența la festivalul Hangout Music Festival, iar apoi și-a șters conturile de pe Twitter și Instragram. DJ Snake, al cărui nume este William Sami Etienne Gricahcine, nu a oferit nicio explicație pentru acest gest.

DJ Snake, „în clinci” cu David Guetta

DJ Snake va mixa la Timeshift pe 20 iulie, în timp ce în a treia zi a festivalului va urca la pupitru David Guetta. Este puțin știut însă că între cei doi DJ francezi este o adevărată rivalitate. Anul trecut, DJ Snake l-a atacat pe conaționalul său, după ce acesta a lansat melodia „This One’s For You”, care a fost imnul Euro2016.

DJ Snake a scris pe Twitter că melodia este un „fals Lean On”, afirmând că Guetta s-a inspirat din colaborarea sa cu Major Lajer, respectiv piesa Lean On, care a avut peste două miliarde de vizualizări pe Youtube.

Mesajele au fost ulterior șterse, însă fanii au făcut rapid capturi, relatează BillBoard.

Pe scena de la Romexpo, la festivalul Timeshift, vor mai urca Faitless, Aron Chipa, Above&Beyond, Orbital, Loco Dice și Markus Schulz.

Foto: Facebook/DJ Snake