Doborâtă de suferința frățiorului ei mai mic, o tânără de 25 de ani face apel la ajutorul nostru. ”Cum să-i explici unui băiețel că ar putea rămâne fără un picior?”

Doborâtă de suferința frățiorului ei mai mic o tânără de 25 de ani face apel la ajutorul nostru. Vestea bolii lui Cristian a căzut ca un trăsnet atât peste întreaga familie, cât și peste colegii, prietenii și profesorii băiatului. La doar nouă ani, copilul cu părul buclat și zâmbet larg, molipsitor, afla că-și va petrece următoarele luni pe un pat de spital fiind diagnosticat cu osteosarcom osteogenic convențional cu invazie în părțile moi. Șansa băiatului de a nu-și pierde piciorul vine de la o clinică din străinătate, însă pentru a ajunge acolo are nevoie de o sumă mare de bani.

Ce poate fi mai greu pentru un părinte decât să afle că puiul său suferă de o boală gravă? ”Nu există durere mai mare…”, ne-a răspuns Liliana, mama lui Cristian Darius Godeanu din Pitești. Și suntem de acord cu ea!

Femeia și-a dorit enorm un băiat. Avea deja o fată, din prima căsătorie, pe care o iubește enorm, dar simțea că nu-i este îndeajuns. După ce s-a recăsătorit, ani la rând, Liliana a încercat să rămână din nou însărcinată. În zadar însă. La scurt timp după ce a împlinit 38 de ani, minunea s-a înfăptuit, iar în familia Godeanu a apărut Cristian Darius. Un copil vesel și frumos, iubit de toată lumea și adorat de sora mai mare, care în toată copilăria lui nu a avut nici o problemă de sănătate.

În luna ianuarie a acestui an, după ce a împlint nouă ani, băiatul a început să acuze dureri la piciorul stâng. Dacă în prima fază spunea că are o ușoară jenă, în doar câteva zile au apărut durerile care creșteau simțitor de la o zi la alta. La început, părinții au crezut că este din cauza puseului de creștere. Aceeași explicație le-a dat-o și medicul pediatru, spunându-le să nu se împacienteze. Însă, aproape de sfârșitul luni, Cristian nu mai dorea, sub nici o formă, să participe la orele de sport din cauza durerilor apăsătoare. Atunci, mama a decis să-și ducă băiatul la un control de specialitate.

Au mers la spitalul din Costești, iar medicul ortoped le-a recomandat să facă o radiografie. În urma acesteia, au fost trimiși de urgență la București, la spitalul Marie Curie, cu suspiciunea de tumoare osoasă. Ajuns la unitatea din Capitală, băiatul a fost supus unui nou val de investigații, printre care un RMN și o tomografie computerizată. Rezultatul biopsiei avea să confirme ceea ce nimeni nu vroia să creadă. Cristian suferea de osteosarcom osteogenic convențional cu invazie în părțile moi, iar medicii i-au comunicat mamei că puștiul trebuie operat.

Are nevoie de 50.000 de euro

Acesta nu ar fi fost un capăt de țară, în comparație cu diagnosticul primit, dacă medicii nu i-ar fi spus că, cel mai probabil, piciorul băiatului va fi amputat. ”Vestea a fost exact ca un pumnal în inimă pentru mama. Ea nu poate și nu vrea să accepte acest lucru, așa cum nici tatăl meu și nici eu nu putem. E doar un copil care, cu ajutorul bunului Dumnezeu, se va face bine. Cum să-i explici unui băiețel de 9 ani, care dorește să redevină copilul de dinainte, să poată merge la școală și să se poată juca din nou afară cu prietenii lui, că ar putea rămâne fără un picior?”, se întreabă Bianca (25 de ani), sora lui Cristian, care a început să caute soluții la mai multe spitale din afara țării.

Și cum înainte de operație, băiatul trebuie să facă 6 cure de citostatoice, pe care le-a și început deja, tânăra a luat legătura cu reprezentanții a două spitale din Italia și Budapesta. Și, exact așa cum spera, din ambele părți a primit răspunsul pe care îl dorea. Frățiorul ei mai mic poate fi operat la una dintre clinicile din străinătate cu șanse foarte mari de a nu-i fi amputat piciorul. Însă pentru ca toate acestea să poată deveni realitate, familia are nevoie de aproximativ 50.000 de euro.

Toți colegii, prietenii și profesorii lui Cristian au sărit în ajutorul băiatului. La școală au fost organizate diferite competiții, chair și între elevi și dascălii lor, spectacole și meciuri caritabile, toate pentru băiețelul de 9 ani. Și noi putem contribui la însănătoșirea acestuia! Cine dorește să-l ajute, poate dona 2 euro printr-un SMS la 8828 cu textul Cristian sau, pentru sume mai mari, se pot face depuneri în conturile fundației Ringier.