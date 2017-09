Doi copii din Roman au dispărut de acasă. Poliţiştii îi caută de două zile

Doi copii din Roman au dispărut de acasă. Ambii sunt din familii numeroase și au plecat împreună de acasă, în ziua de de 9 septembrie, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de ei.

Polițiștii îi caută și fac apel la cetățeni să sune la 112 și să anunțe dacă-i văd pe undeva.

“Mai multe echipaje de poliție au fost mobilizate pentru identificarea minorilor, stabilindu-se că aceștia au plecat împreună în data de 09.09.2017, orele 18:00 până la un magazin şi nu s-au mai întors”, a declarat, pentru zch.ro, inspectorul Elena Bulgărea, purtătorul de cuvânt al Poliției Neamț.

Claudiu Andrei Dobrin are înălţimea de 1,30 metri, greutatea de 30 kilorameg, ochii căprui, faţa rotundă, tenul închis, părul şaten scurt drept, dentiţie incompletă. La data dispariţiei era îmbrăcat cu trening de culoare gri, iar în picioare purta espadrile albastre.

Constantin Poiană are înălţimea de 1,10 metri, greutatea de 30 kilograme, ochii albaştri, faţa ovală, tenul deschis, fruntea mijlocie, părul blond scurt drept, iar ca semn particular are un neg deasupra buzei, în partea dreaptă. La data dispariţiei era îmbrăcat cu blugi albaştri, o bluză multicoloră (galben roşu,verde) în dungi, tricou culoare închisă.