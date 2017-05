Doi români au murit într-un accident rutier în Marea Britanie. În accidentul produs pe autostrada M6, lângă localitatea Stafford, și-au pierdut viața în total cinci persoane.

Accidentul s-a produs la ora locală 4:30 (6:30 – ora României). Patru femei și un bărbat, aflați în aceeași mașină, au murit în urma coliziunii produse într-un autoturism și un camion.

Echipele de salvare care au ajuns la fața locului au încercat să salveze viețile celor cinci persoane, însă toți au fost declarați morți la locul accidentului.

Printre victime se numără și doi români, soț și soție, originari din localitatea Tulnici, județul Vrancea. Cei doi erau plecați în Marea Britanie de doi ani și în momentul accidentului, se îndreptau spre muncă, potrivit Monitorul de Vrancea.

O a șasea victimă a accidentului, care se afla de asemenea în autoturism, a fost rănită grav, dar este în stare stabilă.

Șoferul camionului, un bărbat în vârstă de 60 de ani, a fost arestat, fiind considerat vinovat că a provocat accidentul, relatează BBC.

We have removed the central barrier to release traffic trapped within #M6 S/B btwn J15 #Stoke + J14 #Stafford. Pls await @CMPG instruction. pic.twitter.com/K6tTsGmAo8

— Highways England (@HighwaysWMIDS) May 24, 2017