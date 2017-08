Dornici să se afirme, doi tineri din Brașov au renunțat la IBM ca să facă jocuri pentru mobil în țara noastră, deși aveau slujbe bine plătite în Danemarca. Dana şi Mihai Gheza s-au întors în România ca să-și deschidă propria afacere și să ofere consultanță dezvoltatorilor de jocuri din lumea întreagă.

Dana și Mihai Gheza au lucrat în Danemarca, la IBM. Tinerii au renunțat și s-au întors în Brașov pentru a lansa o afacere cu jocuri pe mobil, scrie newsbv.ro. Brașovenii vor să dezvolte propriile aplicații, sută la sută românești.

„Noi ne ocupăm de business în domeniul jocurilor, în special jocuri mobile, jocuri free to play mobile. Ne ocupăm de design de economie de jocuri, monetizare de jocuri, analytics, tot ce ţine de date şi interpretarea lor, facem publishing, distribuţie, tot ceea ce practic nu este development propriu-zis, tot ce nu e programare sau artă, toată partea de business din jur. Asta am făcut în toate firmele pentru care am lucrat“, a explicat Mihai Gheza, pentru sursa citată.

IT-iștii din Brașov și-au deschis o firmă de tip start-up și își dezvoltă propriile proiecte de jocuri pe mobil.

„Firma pentru noi a însemnat să avem clienţi şi un venit pe care să-l facem cât se poate de sustenabil şi pentru asta am muncit foarte mult în ultimii doi ani, pentru că am înţeles că tranziţia va fi să rămânem cu clienţii pe care îi aveam deja în Danemarca. Am avut câţiva clienţi şi în România de când ne-am deschis start up-ul. E mult spus însă că avem o piaţă aici. Vrem să ne conectăm la industria românească, suntem membri ai Romanian Game Developers Association şi am creat şi câteva evenimente în Braşov“, a explicat Dana Gheza.