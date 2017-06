Donald Trump a afișat în cluburile sale de golf o copertă a revistei Time… falsă! Reacția publicației

Președintele SUA are afișată, în cinci cluburi de golf ale Trump Organization, o copertă a revistei Time în care apare el. Problema este faptul că această copertă este … falsă. De altfel, după ce informația a ieșit la iveală, publicația a cerut organizației Trump să înlăture această copertă, relatează The Guardian.

Ziarul Washington Post a scos la iveală faptul că o revistă a copertei Time cu fotografia preşedintelui Statelor Unite este afișată pe peretele din Mar-a-Lago.

Pe copertă este scris titlul ”Donald Trump: ‘The Apprentice’ is a television smash”, iar supratitlul de copertă este ”Trump is hitting on all fronts… even TV!” ( în trad. – Trump loveşte pe toate fronturile… chiar şi pe TV).

A Time Magazine with Trump on the cover hangs in his golf clubs. It’s fake. https://t.co/GbabQP5hXQ pic.twitter.com/EFTEcyasRE — Washington Post (@washingtonpost) June 27, 2017

Coperta, datată 1 martie 2009, nu este însă una autentică. De fapt, imaginea nu a apărut în nicio ediție, în niciun fel de format, a declarat un purtător de cuvânt al publicației. După cum au arătat și cei de la The Washington Post, ediția adevărată a ediției Time din luna aceea a avut-o pe copertă pe actriţa Kate Winslet.

La o primă vedere, coperta cu Donald Trump pare autentică. Diferența este sesizabilă la detalii. Linia roşie care încadrează coperta este prea subţire, cea albă lipseşte, iar folosirea semnului exclamării este neobişnuită.

”Pot să confirm că aceasta nu este o copertă reală Time”, a scris Kerri Chyka pentru Washington Post. Totodată, conducerea publicațieia cerut organizaţiei Trump să înlăture coperta afişată. Aceasta este prezentă nu doar în clubul Mar-a-Lago, ci și în alte cluburi.

Washington Post notează că Trump a apărut o singură dată pe coperta Time, înainte de a intra în politică, în ianuarie 1989, când era cunoscut drept mogulul afacerilor din New York. De atunci, el a mai apărut pe prima pagină a revistei în decembrie 2016, când a fost numit ”omul anului”. Sarah Huckabee Sanders, purtător de cuvânt al preşedintelui, a declarat că nu comentează ”decorul” cluburilor sale de golf.

Criticile la adresa lui Trump au apărut pe Twitter, unde mai mulți internauți au editat coperte ale revistei Time astfel încât să apară poza cu ei.