Donald Trump i-a spus Primei Doamne a Franței că „este într-o formă foarte bună”, afirmație care a atras critici asupra sa. Ministrul australian de externe a afirmat declarația ca fiind sexistă, iar o companie a publicat pe Twitter un răspuns care a devenit rapid viral.

”Sunteţi într-o formă atât de bună”, i-a spus Trump Primei Doamne a Franței, în timpul primei sale vizite de stat în Franţa, o scenă filmată cu telefonul mobil. Afirmația liderului american a fost catalogată ca fiind sexistă de ministrul australian de externe Julie Bishop.

WATCH: President Trump tells the French first lady, "You're in such good shape" pic.twitter.com/UjiSIWWzoq

— NBC News (@NBCNews) 13 July 2017