Donald Trump a încurcat țările. Președintele american a spus că rachetele de crozieră au lovit Irak, nu Siria

Președintele american Donald Trump a reușit să facă o nouă gafă, care i-a atras numeroase critici. În timpul unui interviu, liderul american a descris desertul pe care îl servea cu liderul Chinei, însă a afirmat că rachetele de crozieră au lovit … Irak, în loc de Siria. Desigur, reacțiile internauților au apărut imediat.

”Stăteam la masă. Tocmai terminasem cina. Acum aveam desert. Şi mâncam cea mai frumoasă felie de tort de ciocolată pe care ai văzut-o vreodată. Preşedintele Xi savura (n.r. tortul de ciocolată). Apoi am primit un mesaj de la generali, care mi-au spus că navele sunt poziţionate şi încărcate, eram decişi să facem asta, aşa că rachetele erau deja pe drum”, a declarat Donald Trump, într-un interviu acordat Fox News, unde a fost întrebat despre decizia de a lansa zeci de rachete asupra unei baze militare siriene.

”I-am spus. Domnule preşedinte, staţi să vă explic ceva. Asta era în timpul desertului. Tocmai am lansat 59 de rachete, şi apropo, toate şi-au lovit ţinta. De necrezut, de la sute de mile distanţă. Ce avem din punct de vedere al tehnologiei… nimeni nu se paoet apropia de aşa ceva…. Deci ce s-a întâmplat, eu îi spun că tocmai am lansat 59 de rachete în direcţia Irakului”, a completat preşedintele Statelor Unite.

.@POTUS tells @MariaBartiromo he told President Xi about the Missile strikes over "the most beautiful piece of chocolate cake." pic.twitter.com/vPLu7ZhxbR — FOX Business (@FoxBusiness) April 12, 2017

Jurnalista Maria Bartiromo de la Fox Business a intervenit rapid pentru a-l corecta pe Donald Trump.

”Se îndreptau spre Siria…”, a precizat Bartiromo, iar Donald Trump a confirmat că rachetele de croazieră au fost lansate spre Siria.

În urma acestei gafe, internauții l-au criticat imediat pe președintele american.

Fox: What were you eating?

Trump: Chocolate cake.

Fox: Who’d you bomb?

Trump: Iraq.

Fox: You mean Syria.

Trump: Yeah. https://t.co/bPgLDq6ZbF — Ben Wexler (@mrbenwexler) April 12, 2017

Printre cei care au comentat gafa se numără și Chelsea Clinton, care a afirmat că este “îngrijorător” că Donald Trump își amintește ce a mâncat, însă nu unde a lansat rachetele.

Trump: President Xi, I just want you to know I just fired 59 cruise missiles at [Iraq] Syria. #RussiaGate #Cake pic.twitter.com/xZXvZiQmAL — LT. Reg Barclay 2017 (@RegBarclay2017) April 13, 2017

Gafa preşedintelui american are loc la doar două zile după ce purtătorul de cuvânt al Casei Albe a susţinut că măcar Adolf Hitler nu a folosit arme chimice ca Bashar al-Assad. Sean Spicer a fost nevoit să-și ceară scuze, în urma acestei afirmații.

În urmă cu aproape o săptămână, armata americană a lansat 59 de rachete de croazieră spre baza forţelor guvernamentale siriene de la al-Shaayrat, situată în provincia siriană Homs. SUA au lansat acest atac, ca represalii pentru atacul chimic, soldat cu peste 80 de morți, pe care țările occidentale îl atribuie regimului de la Damasc.

