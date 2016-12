Donald Trump se laudă că a convins un japonez să investească 50 de miliarde de dolari în SUA

Donald Trump se laudă cu o nouă reușită pentru economia americană. Un miliardar japonez a anunțat că va investi 50 de miliarde de dolari în SUA și va crea 50.000 de locuri de muncă, după ce s-a întâlnit cu președintele-ales al SUA, relatează AP.

Miliardarul japonez, Masayoshi Son, a anunţat că va investi 50 de miliarde de dolari în startup-up-uri din SUA. Acesta este fondatorul şi directorul general al SoftBank, una dintre principalele companii de tehnologie din Japonia, care deţine societatea americană de telecomunicaţii Sprint.

“Vom investi 50 de miliarde de dolari în Statele Unite şi ne luăm angajamentul să creăm 50.000 de locuri de muncă noi. Vom investi în companii noi de tip startup în Statele Unite”, a spus omul de afaceri la plecarea din Trump Tower.