Dorin și Alin Cocoş, audiaţi la ÎCCJ. Dorin Cocoş şi fiul acestuia au fost audiaţi, vineri, la instanţa supremă în dosarul „Bica 1”, în care sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi dare de mită, respectiv complicitate la trafic de influenţă şi complicitate la dare de mită.

Alin Cocoş a declarat că e dispus să dea testul poligraf.

„Am aflat că existau relaţii apropiate între Bica şi Bogdan Dragoş George de la Diacomatu. Mi-a zis că relaţia lui cu Crinuţa Dumitrean era foarte proastă şi Bogdan Dragoş George şi Bica dau tonul…şi dacă se opune vreunul din ei, nu trece niciun dosar. Mi-a zis că au o relaţie apropiată, că sunt în relaţii apropiate şi se consultă… Că vin împreună, pleacă împreună şi se consultă. Eu nu am cunoscut-o pe doamna Bica la acel moment, ci doar pe Bogdan Dragoş George. Cu acesta am luat legătura şi a venit la mine la hotel şi am stabilit cu dânsul suma de 800.000 de euro să treacă dosarul respectiv, cel al lui Gheorghe Stelian. Răspunsul a fost că a trecut dosarul. Eu nu ştiu dacă a împărţit banii sau nu, mie mi-a rezolvat problema şi nu m-a mai interesat”, a declarat Dorin Cocoş în faţa instanţei supreme.

Acesta a precizat că Sergiu Diacomatu i-a transmis, în 2010, că nu este în relaţii bune cu Crinuţa Dumitrean.

„Cred că cu maxim o lună, o lună jumătate înainte să se voteze dosarul, l-am contactat pe Bogdan Dragoş George. Cam cu o lună înainte de momenul în care a picat dosarul în prima şedinţă. După ce s-a respins am mai discutat, din ce îmi amintesc cu Bogdan Dagoş Georgea. Noi ne vedeam, oricum, lunar. Nu am înţeles de ce s-a respins dosarul, dar mă rog. Discutam despre ANRP doar atunci când aveam interesul să o fac. I-am zis lui Dragoş că ştiu că are o relaţie bună cu Bica şi că îl rog să o convingă să voteze. I-am dat banii şi asta a fost. El nu mi-a zis nici că o va convinge, nici că nu, a luat banii şi a trecut dosarul. Ăsta era interesul, să câştig nişte bani. Eu aveam interes să treacă dosarul, iar el să câştige nişte bani”, a mai spus Dorin Cocoş, conform Mediafax.

La rândul său, Alin Cocoş a recunoscut că a primit 100.000 de euro de la Ionuţ Mihăilescu, fost consilier al Alinei Bica, și a declarat că este dispus să facă şi un test poligraf.

„Am primit de la Mihăilescu Ionuţ suma de 100.000 euro. Am avut o negociere cu domnul Mihăilescu, singurul interesat cu adevărat de acest teren, vrând să îl cumpere. La sfatul tatălui meu, am ajuns la preţul de 100.000 de euro. La notariat am stipulat că plata trebuie să se facă prin virament bancar, ceea ce îmi convenea pentru că şi eu trebuia să dau banii la o multinaţională. După câteva zile, Mihăilescu mi/a zis că nu poate să îmi dea banii prin bancă, ci cash, pentru că s-a certat cu persoana alături de care a cumpărat. Nu m-a deranjat . Banii s-au dat în trei tranşe, plus una prin bancă, 5-10.000 euro care au fost viraţi în contul mamei mele, cel trecut în contract. Dacă ajută instanţa, sunt dispus să merg şi la testul poligraf pentru a arăta că s-au primit banii. Pot aduce un extras de cont, dar trebuie să ajung la bancă cu mama mea, să facă cerere pentru extrasul de cont”, a spus Alin Cocoş.

Alin Cocoş a mai spus în faţa instanţei că în decursul a jumătate de an s-au plătit tranşele cuprinse între 20.000 euro şi 40.000 de euro, de la data semnării contractului.

„O singură dată l-am auzit pe Diacomatu vorbind despre faptul că nu se înţelege cu nimeni, iar domnul Bogdan Dragoş George ar sta împreună cu Bica. Îmi amintesc că la una dintre întâlniri acesta a venit nervos că s-a certat cu o anume doamna Alina, aflând ulterior că e vorba de doamna Bica şi că aceştia stau împreună, că frecventează un singur birou. Crinuţa Dumitrean, cu Bogdan Dragoş George şi Alina Bica. Era nervos că Bica ar fi vrut să îi facă plângere penală. Dar ştiam că Diacomatu era recalcitrant, nu se putea înţelege cu nimeni, şi la club era recalcitrant”, a mai spus Alin Cocoş.

Acesta a adăugat că iniţial a vrut să dea terenul cu 200.000 de euro, însă Mihăilescu i-a transmis că e mult pentru bugetul lui, aşa că la o discuţie la care a participat şi Dorin Cocoş, au convenit vânzarea terenului cu 100.000 de euro. Ulterior, după aproximativ două luni, contractul a fost semnat.

Următorul termen pentru audierea martorilor a fost stabilit pentru data de 7 iunie, urmând ca atunci să fi adus cu mandat de aducere Georgian Surdu, fostul director al Regiei Autonome – Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), care nu s-a prezentat vineri.