Un procuror DNA a cerut, luni, judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) aplicarea unor pedepse maxime pentru cei patru inculpaţi din dosarul Microsoft, în cadrul ultimului termen în care au fost judecați oamenii de afaceri Nicolae Dumitru şi Dorin Cocoş, fostul ministru Gabriel Sandu şi fostul primar din Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan.

UPDATE ora 15:30. Fostul ministru Gabriel Sandu a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul Microsoft. Instanța a decis și confiscarea sumei de 2.196.035 euro, așa cum a decis instanța de fond.

Omul de afaceri Nicolae Dumitru a fost condamnat la doi 2 şi 4 luni de închisoare cu executare. De asemenea, instanţa a dispus confiscarea sumelor de 2.050.000 dolari şi un milion de euro.

Omul de afaceri Dorin Cocoş a fost condamnat la 2 ani şi 4 luni de închisoare cu executare, iar statul trebuie să confiște 9 milioane de euro din averea acestuia.

Fostul primar din Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare și la confiscarea sumei de 3.996.360 euro.

Pedepsele au fost mărite în cazul tuturor celor patru inculpați, iar sentința este definitivă. Prejudiciul va fi recuperat de îndată ce sentința va fi pusă în aplicare.

Primul pas este transmiterea către Tribunalul București a sentinței, care va notifica, la rândul său, poliția pe raza căreia locuiesc condamnații.

UPDATE 12:20. Cei patru inculpaţi din dosarul Microsoft şi-au recunoscut vinovăţia. Dorin Cocoş a declarat că regretă „din tot sufletul” faptele comise şi a promis că se va îndrepta ca un „bun român”.

„Jur cu mana pe Biblie că regret din tot sufletul, dar nu cred că le mai pot îndrepta decât printr-o atitudine adecvată. Îmi pare rau pentru ce am facut, sigur nu voi mai face niciodată acest lucru. Am crezut că o mare afacere cu Microsoft nu e un lucru rău, am greşit. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”, a declarat Dorin Cocoş în faţa instanţei, conform Mediafax.

„Eu recunosc fapta, recunosc declaraţiile. De la ce porneste acest denunţ. 104 milioane de dolari între 2004-2008, este prejudiciu grupării transnaţionale Florica. Vă aduc la cunoştinţă că am făcut denunţ la Departamentul de Justiţie al SUA şi la Minsterul de Justiţie din Austria împotriva grupării Florică şi a directorilor Microsoft. Solicit să fie un motiv de micşorare a pedepsei mele şi acordarea uneia cu suspendare (…) Eu recunosc tot în faţa Înaltei Curţi. Recunosc că am pretins şi primit cele peste două milioane. I-am pretins pentru plata campaniei electorale din 2009″, a spus Gabriel Sandu, în ultimul cuvânt în fața instanței.

„Mă consider vinovat şi merit o pedeapsă. Dar cred că o încadrare corectă ar fi cea din art 13. Cu mâna pe Biblie jur că nu am pretins şi nu am luat din afacerea Microsoft niciun cent, niciun cent nu a ajuns la mine. Sunt vinovat pentru că am exercitat influenţă asupra lui Gabriel Sandu, regret. Vreau să colaborez în continuare, să stabilim unde au ajuns sumele de bani. Sunt vinovat, merit o pedeapsă. Dacă aş fi cunoscut legile cum le ştiu acum nu aş fi fost în faţa dumneavoastră” , a spus și Gheorghe Ştefan judecătorilor, conform sursei citate.

Totodată, Nicolae Dumitru le-a spus judecătorilor, plângând, că are doi băieți și că regretă comiterea faptelor.

„Regret profund pentru comiterea faptelor. (…) Am doi băieţi de 25 şi 26 de ani”, le-a spus judecătorilor plângând Nicolae Dumitru. Avocatul său le-a cerut judecătorilor dispunerea unei pedepse cu suspendare.

În dosarul Microsoft, instrumentat de procurorii DNA, fostul ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu este acuzat de luare de mită şi spălare de bani, iar Dorin Cocoş, Nicolae Dumitru şi Gheorghe Ştefan, de trafic de influenţă şi spălare de bani.

În luna martie, un complet de la ÎCCJ a dat sentinţa în primă instanţă: Nicolae Dumitru – 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare, Gabriel Sandu – 2 ani cu executare, Dorin Cocoş – 2 ani cu executare, Gheorghe Ştefan – 3 ani cu executare. În plus, magistraţii au dispus confiscarea următoarelor sume: un milion de euro de la Dumitru Nicolae, 2.196.035 euro de la Gabriel Sandu, 3.700.000 euro de la Dorin Cocoş, 3.996.360 euro de la Gheorghe Ştefan.

„Îi dădeam lui Gheorghe Ştefan bani în pungi şi genţi ieftine”

Decebal Draghiş, unul dintre intermediarii din afacerea Microsoft, a declarat, luni, la ÎCCJ, că i-a dat fostului primar din Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan sume mari de bani în pungi sau genţi ieftine. Banii ar fi provenit de la Claudiu Florică.

Decebal Draghiş a fost audiat ca martor la cererea avocatului lui Gheorghe Ştefan.

Decebal Draghiş a declarat în fața judecătorilor că l-a cunoscut pe Gheorghe Ştefan în anul 2008, prin intermediul unei cunoştinţe comune, Gabriel Morar. Acesta din urmă este și cel care i-a facilitat obţinerea unor contracte la Oil Terminal Constanţa, conform Agerpres.

În anul următor, Draghiş ar fi înregistrat două societăţi offshore, pentru a desfăşura activităţi în domeniul petrolier. Cu toate acestea, împuternicit pe cele două societăţi era o avocată, Luminiţa Mazilu.

„În anul 2009, la solicitarea lui Gheorghe Ştefan am acceptat să folosesc cele două firme offshore pentru a încheia contracte în legătură cu servicii IT. Plăţile urmau să se facă în favoarea lui Gheorghe Ştefan. Pe Claudiu Florică l-am cunoscut după ce mi-a fost prezentat de Gheorghe Ştefan la hotelul Marshal. După această întrevedere, am stabilit să mă întâlnesc cu Florică pentru a perfecta contractele. Ulterior, m-am deplasat cu avocata Luminiţa Mazilu la sediul firmei lui Claudiu Florică pentru a semna contractele. Mi s-a explicat că are nevoie de o firmă tampon pentru acele contracte, eu eram pe dinafara subiectului. Nu am prestat nimic în baza contractelor, dar au fost efectuate plăţi. Banii de la Florică au intrat în două tranşe, în total aproximativ 4 milioane de dolari. Iniţial, convenisem ca eu să iau un comision de zece la sută pe care nu l-am mai obţinut”, a spus Decebal Draghiş.

Acesta a adăugat că banii de la Claudiu Florică erau primiți în baza unor contracte fictive în firmele unui alt intermediar, Toni Răzvan, care îi scotea cash şi îi dădea lui, pentru a-i da mai departe lui Gheorghe Ştefan.

„Toni Răzvan îmi aducea banii în pungi sau în genţi ieftine. Banii îmi erau aduşi de regulă la birou şi în aceeaşi zi dădeam mai departe lui Gheorghe Ştefan, în diverse locaţii, într-un un apartament al acestuia din Bucureşti, la hotelul Marshal sau la hotelul lui Dorin Cocoş. Am efectuat plăţi şi prin virament, inclusiv pentru două apartamente ale lui Gheorghe Ştefan din Piatra Neamţ. Banii daţi lui Gheorghe Ştefan erau în lei, şi mai mari şi mai mici, de aia plasele erau aşa voluminoase”, a mai spus martorul, conform sursei citate.