Două tablouri semnate Van Gogh au fost găsite după 14 ani de când au fost furate

Două tablouri semnate de renumitul pictor Van Gogh au fost găsite la 14 ani după ce au fost furate dintr-un muzeu din Amsterdam. Operele de artă au fost descoperite în Italia, au anunțat reprezentanții muzeului Van Gogh din orașul olandez, relatează dutchnews.nl.

Tablourile View of the Sea at Scheveningen (1882) și Congregation Leaving the Reformed Church in Nuene (1884) au fost furate în 2002, de la muzeul Van Gogh din Amsterdam. Hoții au reușit să intre în clădire de pe acoperiș, după ce au folosit o scară pentru a nu fi văzuți de camerele de supraveghere și nici de agenții de pază. Chiar dacă aceștia au declanșat alarma muzeului, ei au reușit să scape. În 2004, doi suspecți au fost arestați și ulterior condamnați în acest caz, însă tablourile nu au fost găsite.

Abia acum, la 14 ani de la jaful spectaculos, autoritățile italiene au reușit să dea de urma operelor de artă de o “mare importanță istorică”, așa cum le-au descris reprezentanții muzeului. Autoritățile italiene au reușit să dea de urma tablourilor în urma unei operațiuni de amploare care ar avea legături cu mafia din Napoli, notează BBC News.

Tabloul “View of the Sea at Scheveningen” este singurul din perioada pe care Van Gogh a petrecut-o în Haga, în timp ce “Congregation Leaving the Reformed Church in Nuene” suprinde biserică în care tatăl pictorului era pastor.