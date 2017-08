Distracția a fost cuvântul de ordine în a doua zi la Untold 2017. Peste 82.000 de oameni au dansat cât i-au ținut picioarele până spre zorii zilei, la festivalul desfășurat la Cluj.

Ellie Goulding a urcat, vineri seara, pentru prima dată pe o scenă din România. Artista a fost fascinată de căldura cu care a fost primită de fani pe Cluj Arena și a declarat că abia așteaptă să se reîntoarcă în țara noastră. În a doua zi la Untold 2017, Ellie Goulding a cântat și „Love me like you do”, cea mai cunoscută piesă de pe coloana sonoră a filmului Fifty Shades of Grey (50 de umbre ale lui Grey).

Dj-ul olandez Don Diablo a fost unul dintre artiștii preferați de fanii festivalului Untold. Impresionat de numărul mare de oameni puși de distracție, dar și de energia acestora, artistul a spus de mai multe ori, în limba română, „Te iubesc România”.

O bucurie incredibilă s-a declanșat în momentul în care cei doi frați, Dimitri Vegas & Like Mike au urcat pe scena principală.

„Am urcat pe scena principală la fiecare ediție a festivalului UNTOLD. Este incredibil cu câtă energie pozitivă și cu câtă bucurie suntem primiți de fiecare dată aici. Publicul este impresionant și vrem să vă spunem că festivalul UNTOLD se află în topul evenimentelor noastre preferate. În fiecare an suntem nerăbdatori să ajungem aici.”, au spus cei doi DJ, potrivit unui comunicat emis de organizatorii festivalului.

Trupa Vama a făcut spectacol în doua zi la Untold 2017

Și Lost Frequencies nu a ratat ediția din acest an a festivalului Untold.

„Este incredibil cum sunt primit, de fiecare dată. La toate festivalurile la care particip, fanii mă primesc minunat, însă publicul Untold are ceva aparte și abia astept în fiecare an, începutul lunii august, să ajung la Cluj”, au spus membrii trupei Lost Frequencies.

Una dintre surprizele serii a fost spectacol trupei Vama, care a concertat la scena principală în fața a zecilor de mii de tineri din întreaga lume. Astfel, artiștii români și-au făcut debutul pe scena festivalurilor internaționale.

Vama a cântat trei piese care fac parte de pe următorul disc al trupei numit “Better”.

„E un vis al nostru să facem un disc în engleză şi le mulţumim celor care ne susţin în acest demers. E destul de emoţionat să vedem spectacol acesta din faţa noastră, în sensul că sunteţi puţin ghinionişti că noi avem un spectacol mai frumos decât îl aveţi voi. De la voi nu se vede aşa frumos cum se vede la noi spre voi şi pentru asta mulţumim. Vă mulţumim că aţi venit”, a a spus Tudor Chirilă, solistul trupei Vama.

A doua zi a festivalului a fost încheiată de dj-ul german Tujamo și de un foc de artificii.

Pe Dragon’s Nest, scena principală a evenimentului, au urcat în a doua zi a festivalului, Jasmine Thompson, Vama, Ellie Goulding, Lost Frequencies, Don Diablo, Dimitri Vegas & Like Mike și Tujamo. Pe celelalte scene au concertat alți peste 40 de artiști printre care Solomun, Chase & Status, Rampue și mulți alții.

Festivalul Untold se desfășoară cu casa închisă pentru că toate abonamentele s-au epuizat. Potrivit organizatorilor, mai există doar un număr limitat de bilete pentru o zi, disponibile doar la punctul de vânzare bilete la intrarea în festival.