Dragnea a rediscutat cu miniștrii bugetul de stat pe 2017. Liderul PSD a afirmase că și el şi prim-ministrul Sorin Grindeanu sunt nemulţumiţi de forma în care bugetul a fost dat publicităţii de către Ministerul de Finanţe. Discuțiile au avut loc la sediul PSD din Băneasa. La finalul întâlnirii, Liviu Dragnea a menționat că ministrul de Finanțe a fost ”mai moale decât trebuia” și că nu crede că bugetul va fi adoptat miercuri de Guvern.



UPDATE ora 18.40 Premierul Sorin Grindeanu a declarat, marți seară, că tot ce are PSD cuprins în programul de guverare, trebuie să se regăsească în bugetul instituțiilor și a arătat că transporturile, sănătatea, agricultura și IMM-urile vor primi mai mulți bani.

”În mod cert va trebui să dăm o notă în Guvern privind noile limite de buget, pe fiercare instituție. Dacă nu vom reuși, îl vom adopta în ședința de joi sau vineri”, a anunțat premierul, despre proiectului bugetului de stat pe 2017.

UPDATE ora 17.40 Liviu Dragnea a declarat la finalul discuțiilor cu miniștrii că au fost instituții care au venit cu limite de buget mai mari, deși principiul a fost ca toate aceste instituții să aibă bugete mai mici, cu trei excepții: Înalta Curte, Ministerul Public și CSM, care trebuie să plătească unele drepturi salariale deja stabilite. Și AEP va rămâne cu același buget, a mai spus liderul PSD. În plus, Apărarea va primi un buget de 2% din PIB.

Dragnea spune că discuția cu miniștrii a fost ”generată de faptul că o parte din miniștri nu a înțeles foarte bine că programul de guvernare trebuie pus în practică sută la sută și din eroare sau greșeală, au încercat să spună alte priorități în proiect”.

Dragnea a confirmat că atât Administrația Prezidențială cât și SRI vor avea bugete mai mici decât în varianta inițială a proiectului de buget.

”Și la SRI este mai mic pentru că se poate funcționa, fiecare instituție vine cu propuneri mai mari, Rolul Ministerului de Finanțe este să finanțeze prioritățile”, a spus el.

Despre criticile aduse ministrului de Finanțe, Liviu Dragnea a ținut să menționeze că ”Viorel Ștefan a înțeles foarte bine cum trebuie făcut bugetul, dar fiind la prima experiență cu ministerele, a fost mai moale decât trebuia”. ”S-a depășit asta”, a completat el.

Liviu Dragnea a precizat că nu știe dacă bugetul se va adopta miercuri în ședința de guvern. ”Nu știu dacă trece mâine bugetul, s-ar putea ca joi, decide premierul în seara asta”, a spus el.

Liderul PSD a mai declarat că la întâlnirea cu miniștrii a participat și Călin Popescu Tăriceanu. ”Ca președinți ai Camerelor, ne interesează forma proiectului de buget pe 2017, pentru că va fi trimis la Parlament și nu vrem să fie amendamente. Am discutat și despre calendarul amendamentelor în Parlament”, a spus el.

UPDATE ora 14.00 Întâlnirea președintelui PSD Liviu Dragnea cu miniștrii Cabinetului Grindeanu are loc la sediul PSD din cartierul Băneasa. Acolo au sosit premierul Grindeanu dar și miniștrii care s-au ocupat de redactarea proiectului de buget pe 2017, precum ministrul Mediului și ministrul Cercetării.

Ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan, a fost criticat dur de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi de premierul Sorin Grindeanu, în cursul discuţiilor pe tema proiectului de buget pe anul 2017. Acestuia i s-a reproșat faptul că nu a respectat prevederile din programul de guvernare al PSD, potrivit unor surse social-democrate.

”Întorcându-ne în ţară, şi eu şi primul-ministru am fost destul de nemulţumiţi constatând că ceea ce am stabilit la plecarea din ţară nu s-a reflectat în proiectul de buget, drept pentru care azi am stat, eu cu premierul, la discuţii cu ministrul de Finanţe şi cu încă vreo câţiva membri ai cabinetului, iar începând de mâine, de la ora 9.00, fiecare ministru este chemat pentru a se rediscuta bugetul”, a declarat Dragnea.

El a spus că revizuirea bugetelor va viza atât ministerele, cât şi instituţii guvernamentale. O critică a fost adusă bugetului Serviciului Român de Informații: ”N-am înţeles de ce a trebuit să se mărească bugetul SRI. N-am primit nici eu, nici premierul răspunsuri serioase, argumentate. N-am înţeles de ce la Administraţia Prezidenţială a fost doar 4% reducerea”, a spus Dragnea.

Social-democratul a precizat că bugetul va trebui să reflecte conţinutul programului de guvernare. ”Este mai bine ca proiectul de buget să plece în regulă de la Guvern decât să-l modificăm noi la Parlament pentru că pe mine mă interesează ca programul de guvernare să fie finanţat, nu alte lucruri pe care nu le-am promis în campania electorală. Trebuie să se expliciteze fiecare propunere bugetară pentru a se vedea unde se duc banii şi de ce se duc acolo”, a mai declarat Liviu Dragnea.

Guvernul a prezentat luni proiectul de buget pe 2017. Potrivit raportului privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, publicat luni pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, proiectul de buget pe anul 2017 este configurat pe o creștere economică de 5,2% prevăzută pentru acest an și de peste 5% pe întreg orizontul 2018-2020, deficitul bugetar (cash) fiind estimat la 2,96% din PIB, iar inflația medie anuală la 1,4%.

Bugetul Ministerului Apărării pe 2017 este de doar 1,35%. Asta deși PSD se angajase, în campania electorală și după instalarea Guvernului Grindeanu, că va aloca 2% din PIB pentru acest minister, începând cu anul 2017.

Despre alocarea bugetară pentru Apărare pentru 2017, liderul PSD a spus că aceasta va fi de 2% din PIB. „Vreau să fac o precizare pentru că am văzut astăzi o informație în presă că eu am fost prins cu minciuna că ne-am angajat că avem 2% din PIB pentru bugetul Apărării și că nu este. Nu, va fi 2% din PIB”, a subliniat Liviu Dragnea.