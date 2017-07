Dragnea, despre contribuţiile la pensii şi sănătate. Liderul PSD a anunțat că, potrivit intenției coaliției, aceste contribuții vor fi mai mari, contribuţia la pensii urmând a ajunge până la 25% şi la pensii va fi de 10%. În plus, companiile le vor plăti, în contul angajatului, fără a fi nevoie ca acesta să meargă la fisc să și le plătească singur. În plus, dă asigurări liderul PSD, această mărire a contribuțiilor nu va afecta sub nicio formă salariile angajaților care nu vor scădea.

”Salariile nu vor scădea. Acum există trei valori în interiorul unui salariu: salariul net, salariul brut, care e mai mare decât cel net şi, peste, este suma care reprezintă cheltuiala totală a angajatorului. Până la salariul brut se plătesc contribuţiile pentru angajat. Între salariul brut şi cheltuiala totală a angajatorului există contribuţiile pe care le plăteşte firma, dar în contul cui, şi părerea mea, am spus-o şi din campanie, am spus-o şi acum, că statul român ne fură. Şi ce este de la salariul brut până la cheltuiala totală a angajatorului vor fi plătite tot de firmă, dar în contul angajatului. Salariul brut devine egal cu cheltuiala totală a angajatorului”, a precizat Dragnea, la Parlament.

Președintele PSD a explicat că nu se pune problema ca vreun cetăţean român angajat undeva să meargă singur să-şi plătească singur contribuţia CAS şi CASS.

”Tot angajatorul, tot firma va face aceste plăţi. Da, le vom face în contul angajatului, adică angajatul va avea o contribuţie la sănătate şi o contribuie la pensie mai mare, dar nu el va face acest ordin de plată, ci tot firma. Pentru că au apărut informaţii că vor merge oamenii la ANAF. Nu este adevărat”, a spus Liviu Dragnea, după ședința coaliției de guvernare.

Dragnea a mai explicat că acum, contribuţia pentru fondul de pensii şi pentru sănătate au nişte valori, iar ele vor fi mai mari. ”Asta înseamnă că în contul fiecăruia dintre noi atât la pensii, cât şi la sănătate vor fi sume mai mari pe care le va plăti efectiv firma, dar în contul nostru, pentru noi. Contribuţia la pensii va merge până la 25% şi la pensii 10%”, a mai declarat liderul PSD.

Întrebat dacă declaraţia de patrimoniu va fi inclusă de la 1 ianuarie 2018, Dragnea a menţionat: „Aşa ar trebui. Dar în această vară o să ne prezinte Guvernul şi decizia finală”.

În opinia preşedintelui PSD, implementarea impozitului pe venitul global, din 2018, este foarte dificilă, pentru că au fost nişte întârzieri. ”Dar săptămână de săptămână vor prezenta progresele făcute, a spus Dragnea despre activitatea Guvernului.

Și premierul Mihai Tudose a spus, luni, după şedinţa coaliţiei de guvernare, că Ministerul Finanţelor lucrează la un proiect care vizează transferul contribuţiilor la stat de la angajator la angajat, acesta urmând să intre în vigoare începând cu 2018. „Vorbim despre acei 2.000 de lei care sunt de fapt 1.500. Da, Ministerul de Finanţe lucrează la acest lucru. Începem cu salariul minim ca să fim siguri şi este la pachet cu acea măsură de plătit angajatorul contribuţiile pentru salariul minim, pentru cei care sunt cu acea fracţie, acel part-time, cel puţin pe hârtie”, a explicat Tudose.

Chestionat dacă de la anul angajatul va plăti doar impozitul separat, iar angajatorul CAS şi CASS, premierul a răspuns că da.

Tudose: Încercăm să introducem TVA-ul split, din septembrie

Despre introducerea măsurii de TVA split, Tudose a explicat: „La TVA split încercăm să fie din septembrie, tot ca un mijloc de disciplină financiară. Trebuie să recuperăm nişte întârzieri, sunt o mulţime de lucruri care au încremenit câteva luni”.

„Mecanismul este foarte simplu. Când dumneavoastră cumpăraţi ceva, un obiect, dacă 100 de lei este baza, plătiţi 119 lei, comerciantului 100 de lei îi rămân în conturi, 19 lei îi punem în contul domniei sale de TVA care rămâne al lui, dar cu parola la stat. Încercăm să evităm acele firme care nu plătesc TVA, apoi ne trezim cu ele în faliment sau pur şi simplu dispărute. Dacă dispare, dispare cu banii lui, banii statului rămân acolo. Are şi efecte benefice: recuperarea TVA se face mult mai simplu, banii sunt practic tot în contul lui şi vom face un mecanism să fie returnaţi în câteva zile”, a adăugat Tudos

