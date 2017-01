Dragnea, despre Iohannis: „Mi-am exprimat dorinţa de dialog”. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, că nu va reacționa la „provocările” lansate de preşedintele Klaus Iohannis în discursul ţinut la ceremonia de depunere a jurământului de către noul Cabinet.

Liviu Dragnea a adăugat, într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV, că este deschis dialogului cu președintele țării şi că respinge concepul de coabitare pentru că acesta nu presupune un final fericit.

„Eu nu suport acest termen, pentru că după părerea mea o coabitare nu are nici un final fericit. Eu, în fiecare zi şi cu orice ocazie mi-am exprimat dorinţa de dialog, numai că trebuie să înţelegem că e nevoie de două părţi, nu ajunge o singură parte”, a spus Liviu Dragnea.

El a declarat, totodată, că nu i-a fost ușor să nu reacționeze la comentariile preşedintelui Iohannnis de la învestirrea noului guvern.

„În ceea ce priveşte atitudinea preşedintelui, eu nu pot să fac mai mult decât am făcut şi o să fac în continuare. Nu mi-a fost foarte uşor în seara asta să nu reacţionez. Nu am reacţionat şi nu am de gând să reacţionez, pentru că oamenii nu aşteaptă de la noi, nu ne-au votat să mergem la televizor sau la diverse ocazii şi să ne certăm. Aşteaptă să facem pentru ei lucruri bune, să aibă o viaţă mai bună. De la aceasta n-o să mă abat, indiferent de provocări”, a declarat preşedintele PSD.

Preşedintele Klaus Iohannis i-a solicitat miercuri, la Palatul Cotroceni, preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, să-i înveţe pe membrii Executivului programul de guvernare.

„Domnule preşedinte Dragnea, aflarăm de la televizor că sunteţi singurul care cunoaşte programul de guvernare din scoarţă în scoarţă. Vă rog eu frumos, învăţaţi-i şi pe ei”, a afirmat şeful statului după ceremonia de depunere a jurământului de învestitură de către Cabinetul Sorin Grindeanu.