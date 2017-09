Dragnea îi răspunde lui Iohannis, pe tema apelului la implicare civică: Mi se pare că e o ieșire din democrație

Dragnea îi răspunde lui Iohannis, pe tema apelului la implicare civică. ”Să se incite lumea să iasă în stradă pentru ca nu cumva această majoritate să facă nu știu… mie mi se pare că e o ieșire din democrație”, a spus președintele PSD, arătând că Parlamentul României este singurul care poate legifera și atrage atenția tuturor să se mai abițină de a presa Parlamentul.

”Eu am citit cu atenție. Pregătiți-vă bine când citați din președintele nostru, al tuturor. Dumnealui a spus că a spus anul trecut că nu și-ar dori și uite, vedeți la ce s-a ajuns? Românii au votat într-un fel și se pare că au susținere în continuare și mai mare într-o anume parte a politici românești, dar ideea că unii-s buni, alții-s răi și este un singur om în România care stabilește cine e bun, cine e rău, cine are voie să facă ceva și cine nu are voie….De asemenea, să se incite lumea să iasă în stradă pentru ca nu cumva această majoritate să facă nu știu… mie mi se pare că e o ieșire din democrație”, a declarat Dragnea.

Liderul PSD a comentat, astfel, afirmația președintelui care declarase, marți, că un număr „impresionant” de politicieni au atacat Justiția de la alegerile parlamentare până în prezent și că este nevoie de implicare civică „maximă”, dar nu cheamă oamenii să protesteze, ci să își spună opinia.

Președintele PSD a mai spus că există riscul să se înțeleagă altfel apelul președintelui Iohannis, chiar dacă acesta a precizat că nu este o invitație la ieșirea în stradă.

”E bine să nu uităm că Parlamentul României este singurul care poate legifera și atrag atenția tuturor să se mai abițină de a presa Parlamentul, de a încerca să blocheze Parlamentul să gândească, să elaboreze, să dezbată și voteze legi. Asta nu se poate accepta”, a spus șeful PSD.

Despre cererea de demisie sau demitere a miniștrilor Sevil Shhaideh și Rovana Plumb: Nu trebuie să îi răspund președintelui

Întrebat cum îi răspunde lui Iohannis în privinţa solicitării ca cei doi miniştri să plece din Guvern, Dragnea a spus: „Nu trebuie să-i răspund”.

„Eu mi-am exprimat un punct de vedere. Dacă dumnealui n-a fost în ţară luni, poate n-a fost informat corect. A fost o discuţie destul de serioasă în Biroul Permanent Naţional, care s-a încheiat cu acea decizie, şi anume li s-a transmis celor două doamne că să nu demisioneze şi în acelaşi timp susţinere. Dar eu le-am întrebat ce decizie iau, pentru că decizia este a lor. Şi au spus că vor să continue, sunt într-adevăr două posturi importante în Guvern şi cred că n-ar face bine nimănui acum să se întâmple această schimbare”, a afirmat liderul PSD la Parlament.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, ca reacție la scandalurile din ultima vreme din Justiție, că un număr „impresionant” de politicieni au atacat Justiția de la alegerile parlamentare până în prezent, el precizând că în acest caz este nevoie de o implicare civică „maximă”, dar nu cheamă oamenii să protesteze, ci să își spună opinia, pentru că o societate sănătoasă este obligată să discute public aceste lucruri care ne afectează pe toți.