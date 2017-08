Dragnea nu e de acord ca președintele să nu mai numească procurorii șefi

Liviu Dragnea a declarat că nu e de acord ca președintele să nu mai numească procurorii șefi, așa cum a propus ministrul Justiției. Tudorel Toader a prezentat miercuri modificările pe care vrea să le aducă legilor Justiției.

Președintele PSD a fost rugat să comenteze protestele care au avut loc miercuri seară în fața Guvernului, după conferința de presă a lui Tudorel Toader. „Am înţeles că mulţi sunt supăraţi că există şi propunerea ca numirea procurorilor şefi să nu mai fie făcută de preşedinte, ci de CSM… Bun, e un punct de vedere. Eu nu am fost în stradă, cu toate că şi eu am avut acelaşi punct de vedere. Eu în toamnă am spus că nu sunt de acord cu proiectul domnului Tăriceanu, susţinând ideea să rămână trei entităţi pe acest circuit de numiri. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă năpustesc pe un om care a enunţat nişte principii”, a spus Dragnea.

Liderul PSD a mai spus că propunerile de modificare a legilor Justiţiei reprezintă, practic, doar începtul unui proces „legislativ, constituţional şi democratic”, în urma căruia acestea vor deveni legi.

Dragnea a mai spus că nu înțelege supărarea iscată în urma anunțurilor făcute de ministrul Justiției, întrucât acesta a făcut niște propuneri, fiind cale lungă până vor ajunge legi. „Eu am înţeles că ieri au fost prezentate nişte principii, propuneri, nici măcar nu au apărut proiectele de legi. E cale lungă. Am înţeles că o să trimită nişte proiecte de legi la CSM, pentru un aviz, după care o să ajungă în Parlament, unde o să se dezbată. Nu trebuie omorât un om că are nişte păreri, nişte propuneri”, a spus Dragnea.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat miercuri mai multe modificări aduse legilor Justiției. Astfel, președintele României nu va mai numi șefii DNA și DIICOT, aceștia urmând să fie numiți de CSM, la propunerea ministrului Justiției. De asemenea, se va înființa o secție specială în cadrul Parchetului de pe Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru anchetarea magistraților.

Ulterior anunțului făcut de ministrul Justiției, premierul Mihai Tudose a transmis că i-a cerut ministrului Justiției să comunice bine modificările la legile justiției, pentru a înțelege toată lumea.

Președintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, printr-un comunicat oficial, că propunerile prezentate de ministrul Justiției reprezintă un atac asupra statului de drept, independenței și bunei funcționări a Justiției, precum și împotriva luptei anticorupție. ”Dacă acest amalgam de măsuri va fi asumat de Guvern și aprobat de Parlament, eforturile României de mai bine de 10 ani vor fi anulate și justiția se va întoarce în timp, într-o epocă în care era subordonată politicului”, atrage atenția șeful statului.