Dragnea renunță la proiectul privind TVA zero pentru imobiliare şi publicitate. ”Beneficiarii au spus că măsura poate avea efecte perverse”, a comentat liderul PSD decizia, marți, la Parlament. Dragnea a confirmat, astfel, informația care circula, neoficial, în cadrul Executivului, privind abandonarea aceastei măsuri fiscale.

„De asta am şi lungit-o atât de mult, pentru că cei din domeniul publicităţii şi din zona presei au spus că această măsură, chiar dacă poate avea efecte bune, poate avea şi efecte perverse, în sensul că ar trebui să aştepte mult la rambursarea de TVA. Şi cei din zona de construcţii de locuinţe la fel. Din moment ce ei, cei care erau beneficiarii, nu sunt de acord, rămânem doar cu zero la imputurile în agricultură, pentru că acolo situaţia este inversă. Ei sunt obligaţi să vândă cu TVA zero produsele, în schimb imputurile intră cu TVA şi tot aşa aşteaptă până se rambursează TVA”, a spus Liviu Dragnea, întrebat dacă sunt adevărate informaţiile potrivit cărora s-ar renunţa la TVA zero pentru imobiliare şi pentru publicitate.

Întrebat în legătură cu promisiunile din programul de guvernare pe această temă, Dragnea a spus: „Toate promisiunile erau pentru beneficiari, dacă beneficiarii spun că această măsură îi deranjează…”.

Recent, premierul Sorin Grindeanu a declarat că industria nu e decisă că măsurile vor creşte afacerile, prin aplicarea TVA-ului zero.



Grindeanu a declarat că există discuţii în acest moment cu partenerii sociali pe tema proiectului de lege care elimină TVA pentru tranzacţii imobilare şi pentru publicitate și a afirmat că nu ştie să se fi retras proiectul de lege privind cota zero de TVA pe tranzacţii imobiliare şi publicitate.

Proiectul de lege semnat de Liviu Dragnea a fost depus la Senat în luna februarie și mai prevede majorarea plafonului până la care firmele sunt scutite de TVA de la 65.000 la 88.500 euro și eliminarea taxei TVA pentru livrarea de îngrășăminte și pesticide utilizate în agricultură.

Potrivit propunerii legislative de modificare a noului Cod Fiscal, TVA-ul zero va fi aplicată pentru livrarea de locuinte de către persoane fizice, livrarea de construcţii destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari, case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap, livrarea de clădiri către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. În prezent, TVA-ul pentru clădiri utilizate în scopuri sociale este de 5%.

TVA zero va fi aplicată și pentru servicii de difuzare de publicitate prin mass-media, pentru stimularea acestui domeniu. În prezent, cota de TVA în publicitate este cea standard, de 19%.

În martie, premierul Grindeanu spunea că proiectul de lege privind TVA zero la locuințe, al liderului PSD Liviu Dragnea, are susținerea Guvernului și va fi adoptat anul acesta în sesiunea parlamentară.