Dragoș Dolănescu, atac dur la adresa fratelui său, Ionuț Dolănescu

Dragoș Dolănescu l-a atacat din nou pe fratele lui, Ionuț Dolănescu. După o perioadă de timp, în care nu a mai vorbit despre conflictul pe care cu acesta, fratele interpretului face noi acuzații la adresa acestuia. De data aceasta este vorba despre casa tatălui său, pe care Ionuț Dolănescu spunea că o va face muzeu.

Fiul lui Ion Dolănescu a intervenit la Antena Stars din Costa Rica și a vorbit depre averea tatălui său.”Tata avea în jur de 100 de icoane și era extrem de credincios. Taote discurile din anii lui de muncă au dispărut. Nu a mai rămas nimic din casă. Am renunțat la jumptate din operele de artă pentru că Ionuț mi-a promis că-i va face casa muzeu. Îmi pare rău de ce a făcut Ionuț cu casa lui tata”, a spus Dragoș la ”Stars Hunter”. După moartea lui Ion Dolănescu, cei doi fraţi au început să ducă o luptă aprigă pentru avere, care se pare, nu a fost rezolvat încă.

Ionuț Dolănescu a ajuns după gratii, la Penitenciarul Ploiești

Recent, Ionuţ Dolănescu a făcut un gest emoţionant pentru deţinuţii din Penitenciarul Ploieşti. Acesta a mers în vizită la închisoare, pentru a participa la o slujbă. Interpretul este foarte credincios, motiv pentru care a acceptat imediat invitaţia. ”Am stat în mijlocul deținuților, pentru că pentru ei am venit aici. Cred că ei au nevoie de sprijin moral… Sper că prezența mea aici le-a adus o rază de speranță, poate puțină bucurie sufletească. Eu am moștenit credința de la părinții mei, tatăl meu era un om evlavios, era un om apropiat de biserică, părintele Cărămizaru era sfetnicul tatălui meu. Însoțind sfintele moaște, am venit la Ploiești. Am asistat la o slujbă deosebită”, a spus Ionut Dolanescu pentru Antena Stars.