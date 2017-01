Drifturi într-o parcare din Galați în timpul codului galben de ger. După ce au scăpat de codul portocaliu de viscol, câțiva șoferi și-au dat întâlnire pentru o porție de adrenalină și distracție deopotrivă. Au făcut spectacol făcând derapaje controlate pentru a-și arăta priceperea la volan.

Mai mulți tineri, dornici de distracție, au ambalat la maximum motoarele într-o parcare acoperită cu gheață de la marginea Galațiului.

Alți tineri și-ar dori să ningă și mai mult pentru că, spun ei, se distrează mai mult făcând derapaje controlate.

„Era mai bine seara trecută. Era mai bine că era zăpadă mai multă, dar e bine şi acum. Nu e pentru oricine distracţia asta. E pentru cine are cauciucuri bune şi ale are cu «covrigul». E super frumos. Cine nu le are cu asta să stea acasă”, a precizat Andrei, alt şofer.