Editorial de Claudiu Săftoiu: Un răspuns regional, nenuclear, imediat și neechivoc, la provocarea nucleară nord-coreeană. De ce este acesta singurul acceptabil?

Cel de-al șaselea test nuclear al Coreei de Nord a provocat duminică dimineață un cutremur de 6,3 grade pe scara Richter și a trezit mapamondul cu încă o aroganță iresponsabilă a lui Kim Jong-Un, liderul de la Phenian. Eforturile Statelor Unite ale Americii de a coaliza țările asiatice influente (China, Coreea de Sud, Japonia) în dosarul nord-coreean, și de a ridica nivelul de alertă mai sus decât îngrijorarea comună asumată de Washington, Beijing, Franța și Moscova, la ultima ședință a Consiliului de Securitate al ONU, sunt o încercare usturătoare de leadership extern pentru liderul de la Casa Albă.

Dosarul nuclear nord-coreean – șah cu bombe, pentru delimitarea zonelor asiatice de influență geopolitică

Atât coreenii din nord, cât și cei din sud, dețin unele dintre cele mai mari armate din lume. Phenianul are peste 2 milioane de militari activi, și peste 7 milioane de rezerviști, la o populație de doar 25 de milioane de locuitori. Seulul are peste 700 000 de militari activi și peste 4,5 milioane de rezerviști, la o populație de peste 51 de milioane de locuitori. Sud-coreenii mai sunt susținuți si de cei peste 30 000 de militari din trupele staționare americane situate în apropierea capitalei Seul. De notat însă că, încă din primăvara acestui an, numeroase familii ale militarilor și diplomaților americani părăsesc în grabă Peninsula Coreea. Oare de ce?

După eliberarea, în 1945, a Peninsulei Coreea, anexată Japoniei încă din 1910, imensa limbă de pământ a fost divizată între URSS și Statele Unite, pe linia paralelei 38. Au urmat peste 70 de ani de conviețuire dificilă între Nord și Sud, soldate cu înțelegeri, armistiții, pacte de neagresiune, denunțarea acestora și retragerea Phenianului (2003) din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare. Când, în 2006, Coreea de Nord face primul test nuclear, China se opune vehement. Dar nu se opune chiar de tot, fiindcă vinde cu spor, de miliarde de yuani, electricitate și produse agricole guvernului nord-coreean, izolat internațional. Interese economice globale, având placa turnantă Pacificul de Est, învârt turbionar economiile chineze, japoneze, rusești, americane, australiene. Delimitarea influenței politice și de sistem tocmai pe paralela terestră 38 – prin spintecarea unui popor odată foarte puternic, prin monarhiile sale – este exemplul perfect a ceea ce reprezintă forțele economice maritime transcontinentale, care și-au disputat de sute de ani teritorii depărtate, dislocând imperii și regate asiatice și instaurând conduceri autocrate sau dependente financiar. Istoria Peninsulei Coreea este o crudă și nemiloasă cursă a ideologiilor politice agresive și a modelelor economice diametral opuse, care despart și ucid oameni în calea lor.

Dilema dosarului nuclear nord-coreean: un răspuns preponderent american, sau unul regional?

Confruntat cu primul test nuclear nord-coreean din mandat, Donald Trump acționează pripit, în timp ce planeta așteaptă de la el soluția dosarului nord-coreean. Președintele american aruncă peste complexitatea dosarului vorbe tari, ”foc și furie”, apoi îl laudă pe liderul de la Phenian, care a luat ”o decizie foarte înțeleaptă și rațională”, amânând un eventual atac asupra insulei americane Guam din Pacific. După testul de succes de duminică, domnul Trump s-a răzgândit și spune tuturor că ei, nord-coreenii, ”înțeleg doar un singur lucru”. Bătaia? Prăpădul adus de armata cea mai dotată tehnologic din prezent? Dar sunt americanii cei mai indicați să poarte stindardul luptei din Pacific, împotriva unui lider care își execută înalții ofițeri militari, trăgând în ei cu tunurile anti-rachetă?

Înțelegerile regionale dintre China, Coreea de Sud, Japonia sunt de departe cele mai eficiente în punerea la punct a unui vecin dement, care aruncă cu bombe când i se năzare. Forța acestor națiuni asiatice, de disuadare, în plan economic regional, dar și de angajament militar prin desfășurări comune de trupe și armament, este copleșitoare. Când pericolul nuclear se află în proximitatea casei tale, responsabilitatea este totală. Acțiunea regională comună, imediată și neechivocă, sprijinită de rezoluții ONU și de comunitatea marilor jucători planetari cu arsenal nuclear propriu – SUA, Germania, Franța, Rusia, China – poate aduce soluția non-nucleară la psihoza nucleară nimicitoare a liderului de la Phenian.

Claudiu Săftoiu (autorul este doctorand în informații și securitate națională la Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”. A fost Președinte-Director General al Televiziunii Române (2012 – 2013). A fost Director al Serviciului de Informații Externe (2006-2007). A fost consilier prezidențial (2004-2006). A publicat numeroase materiale de presă (interviuri, comentarii, analize politice și sociale, ca redactor șef-adjunct la ”Evenimentul Zilei” (1995-1998), ”Privirea” (1999-2000), ”Oameni în top” (2000-2003). A lucrat la PRO-FM, Radio Total (1991-1994). A fost trainer de presă la Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și la Fundația pentru Pluralism (FpP), în perioada 2000-2004) și consultant politic în mediul privat. Este autor al primului manual de jurnalism politic din România: ”Jurnalismul politic – manipularea politicenilor prin mass-media, manipularea mass-media de către politicieni” (Editura Trei, 2003).