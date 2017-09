Trecerea contribuțiilor sociale și de sănătate, prevăzută a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018, vine și cu o serie de efecte secundare. Pe lângă problema scăderii salariilor din mediul privat, trecerea contribuțiilor vine și cu alte probleme. Experții consultați de Libertatea arată că această operațiune va duce la majorarea amenzilor rutiere, dar și a ajutoarelor de șomaj și a pensiilor.

Cresc amenzile rutiere

Odată cu includerea contribuțiilor angajatorului în salariul brut va crește salariul minim pe economie. Iar de acesta depind multe alte aspecte. Mai exact, în acest moment, salariul minim brut este de 1.450 de lei, dar pe angajatori îi costă 1.750 de lei. Însă odată cu acesta cresc și amenzile rutiere, deoarece un punct de amendă este 10% din salariul minim pe economie. Astfel, valoarea unui punct va urca de la 145 de lei la 175 de lei. Concret, cea mai mică amendă de circulație – cea de două puncte, urcă de la 290 de lei la 350 de lei. Pe de altă parte, cea mai mare amendă va urca de la 14.500 de lei la 17.500 de lei.

Primul care a observat acest aspect este consultantul fiscal Gabriel Biriș.

Crește ajutorul de șomaj

De asemenea, va crește și ajutorul de șomaj. Acesta se calculează în funcție de numărul de ani de cotizare la stat. Pentru cei care au cotizat cel puțin un an, cuantumul indemnizației de șomaj se calculează la 75% din valoarea indicatorului social de referință, plus 10% din media salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de cotizare. În 2017, valoarea indicatorului social de referință este de 500 de lei. Astfel, ajutorul de șomaj va fi 75% din 500 de lei, plus 10% din 1750, ceea ce înseamnă 550 de lei.

Și totuși…

Pe de altă parte, Gabriel Biriș spune că statul ar trebui să facă lista exactă a acestor ajutoare și să le corecteze atunci când măsura trecerii contribuțiilor va fi luată. ”Această trecere a contribuțiilor ar trebui să fie neutră, fără alte efecte în alte părți. Statul trebuie să facă un inventar exact”, a afirmat el pentru Libertatea.

Pensii mai mari

Din moment ce contribuțiile angajatorului trec la salariat, atunci, teoretic, ar trebui să crească și pensiile. Și asta pentru că ai cotizat mai mult la stat, astfel că peste an ești îndreptățit să primești mai mult. De altfel, acesta este și principalul beneficiu al mutării contribuțiilor, conform Olguței Vasilescu, ministrul Muncii. Aceasta declara, în cursul întâlnirii cu sindicatele, că una dintre modificările Legii pensiilor vizează și mecanismul de calcul al pensiei.

”Teoretic, cresc pensiile. Pensia este legată de cota de 10,5% a salariaților. Peste 10-15 ani, cei care vor ieși la pensie vor trebui să aibă o pensie mai mare. Dar s-ar putea să scadă subvenția de la bugetul de stat. În acest an au fost alocate de la bugetul de stat la cel de pensii 14 miliarde de lei. Este principiul vaselor comunicante”, a declarat consultantul fiscal Adrian Bența.

Mai mulți bani la Pilonul II

Tot legată de acest aspect este și problema pensiilor administrate privat, așa-numitul Pilon II. În acest moment, către Pilonul II sunt virate o serie de sume care se calculează ca procent din salariul brut. Mai exact, 5,1% din acesta. Cum salariul brut va crește pentru a include contribuțiile, atunci vor crește și sumele care se duc către Pilonul II, deoarece procentul de 5,1% se va aplica la o sumă mai mare.

Taxe mai mari pentru PFA și chirii

Peste 500.000 de persoane fizice autorizate (PFA), agricultori, dar și avocați, notari, artiști sau ziariști plătiți pe drepturi de autor se vor trezi dintr-o dată cu taxe mai mari de plătit la stat. În fapt, acesta este cel mai dur efect al viitoarei legi. Ar fi afectate circa 300.000 de PFA-uri și peste 200.000 de agricultori, dar și taximetriștii. Consultantul fiscal Adrian Bența a avertizat încă din luna august asupra acestui aspect.

Crește contribuția pentru neîncadrarea persoanelor cu handicap

În fine, un alt efect îl constituie creșterea contribuțiilor pe care firmele trebuie să le plătească pentru neîncadrarea de persoane cu handicap. Aceasta este un fel de ”taxă” pe care trebuie să o plătească companiile cu peste 50 de angajați. Adrian Bența explică: ”Orice angajator care are peste 50 de salariați trebuie să aibă două persoane cu handicap angajate. Dacă nu-i încadrezi, atunci pentru fiecare astfel de angajat trebuie să plătești către stat contravaloarea salariului minim. Astfel, firmele vor plăti două salarii minime mai mari statului”, a afirmat Bența.

Statul face economii la legea salarizării

Un alt aspect, dar foarte important, este faptul că statul va face economii în 2018. Mai exact, Parlamentul a votat în acest an o nouă lege a salarizării bugetare, iar aceasta prevede majorarea cu 25% a salariilor bugetarilor de la 1 ianuarie 2018. Numai că, dacă se face trecerea, atunci majorarea este de doar 3-4%. De altfel, acest aspect a fost recunoscut chiar de către autorități în cursul întâlnirii de săptămâna trecută cu sindicatele.

Reprezentanții angajaților din transporturi au prezentat chiar un rezumat al întâlnirii, iar în acesta se arată că oficialitățile au recunoscut negru pe alb. ”S-a precizat de asemenea faptul că acest transfer de contribuții a fost avut în vedere la construcția sistemului de salarizare din sectorul public, dacă această măsură (cea a transferului de contribuții) nu se pune în practică, impactul legii salarizării va fi de 63 miliarde lei până în 2022. Aplicarea legii salarizării și introducerea transferului contribuțiilor de la angajator la angajat înseamnă un impact bugetar de 32 miliarde lei până în 2020 și 42 miliarde până în 2022”, se arată în raportul Federației Naționale a Sindicatelor din Transporturi Elcatel.