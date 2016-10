Elena de la Insula Iubirii a fost mușcată de pisică, iar durerile pe care bruneta le-a suportat au fost insuportabile. Aceasta a postat pe contul de socializare un mesaj în care le explică fanilor prin ce a trecut din cauza felinei.

„Mulţumesc, Kiki, eşti cel mai tare! Nu cred că era nevoie să mă muşti în halul ăsta ca un câine, pentru că voiam să te salvez! Multumită ţie nu pot să îmi mai mişc degetul şi eram la un pas să leşin de durere. Şi-a prins piciorul în dantelă feţei de masă şi a rămas agăţată şi scuipa, şi mieuna, şi am sărit s-o ajut şi m-a muşcat rău, i-am scos piciorul de acolo şi în secunda următoare m-a îngenuncheat de durere, îmi zvâcnea, mă durea în tot corpul, degetul îl simţeam ca şi cum era tăiat, aşa mă durea şi îmi curgea sânge într-una. Şi ea nu mai avea nimic, iar eu stăteam întinsă pe pat că aveam stare de leşin şi mă durea îngrozitor. Cred că ştie că m-a rănit rău că a venit după şi a dat cu botul la deget şi acum mă priveste numai de la depărtare. Da, păi am fost şi mi-am luat antibiotice. Am dat şi cu apă oxigenată şi betadină pentru desinfectare. Cu o cremă pentru uz veterinar foarte bună pentru cicatrizare. Ea are toate vaccinele, dar e mai bine să iau antibiotice.”, este mesajul postat de Elena de la „Insula iubirii” pe Facebook.