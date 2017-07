Primăria Capitalei a premiat, vineri, elevii bucureșteni care au reușit performanța de a promova examenul de Bacalaureat cu media 10. Elevii au primit câte o 1.000 de lei, o excursie în Croaţia şi o diplomă. Printre cei 112 de tineri care au obținut 10 pe linie se numără și Alex Preda, singurul elev de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” care a reușit această performanță.

Alex Preda este unul din elevii premiați de Primăria Capitalei pentru o performanță cu care nu mulți tineri se pot lăuda: a promovat cu media 10 examenul de Bacalaureat. Tânărul a povestit care a fost prima reacția, în momentul în care s-a uitat pe lista cu rezultatele și a văzut nota maximă la toate probele.

„Nu am fost un copil răsfăţat, părinţii mei mi-au asigurat condiţiile pe care ei au putut să mi le asigure, un trai decent. Dacă înveţi şi te pregăteşti foarte mult, nu ai cum să nu reuşeşti. Prefer să fiu optimist pentru că altă variantă nu am. Când i-am spus mamei, în primul moment, a fost faza aceea de negare, după care, a izbugnit în plâns, eu am rămas fără reacţie. Nu ai cum să te pregăteşti emoţional pentru aşa ceva”, a spus Alex, potrivit Mediafax.

Mai departe, Alex va da admiterea la Medicină, singura facultate la care va da admiterea și pentru care s-a pregătit intens în ultimul an.

La Bacalaureat 2017, 126 de elevi au obținut media 10, iar rata de promovare a fost de 72,9%.