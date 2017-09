Bucurie pentru un elev din Iași care a făcut contestație la Bacalaureatul de toamnă. Adolescentul a promovat examenul maturității, deși, inițial, a primit nota 3,70 la istorie. A contestat modul în care a fost corectată lucrarea sa, iar nota finală a fost 10.

Dan Marian Cornea nu a promovat, inițial, sesiunea de toamnă a examenului de Bacalauret. Tânărul a primit nota 3,70 la proba de istorie și a depus imediat contestație, informează Mediafax.ro. După ce i-a fost reealuată teza, nota finală a fost 10.

„Am dat bacalaureatul şi ca orice elev aşteptam notele şi mă aşteptam la note foarte mari, peste 9, chiar 9.50 la majoritatea, şi la istorie şi la română. Doar că am avut o surpriză foarte mare. Am luat nota pe care o aşteptam la română, am avut 9 şi 10 prima oară, doar că la istorie am fost total surprins cu un 3,70”, a declarat, pentru sursa citată, Dan Marian Cornea, absolvent al Colegiului Naţional de Artă ”Octav Băncilă” Iaşi.