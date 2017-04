Mai mulți elevi din județul Botoșani joacă Balena Albastră, fiind depistați cu răni pe brațe. Copiii sunt din localitatea Hilişeu-Horia, iar primarul a sesizat, joi, Poliția. Edilul a semnalat incidentul și la școală, însă reacția a fost „așa, și?”

Cei șase elevi, care învață la Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea Hilișeu-Horia, au fost descoperiți de o echipă a Direcției de Sănătate Publică Botoșani, care face vizite la domiciliu pentru a asigura servicii medicale, scrie Mediafax.ro.

Elevii au între 13 și 14 și au recunoscut că au accesat din curiozitate jocul „Balena Albastră”.

„Cel puţin şase copii am depistat. Echipa comunitară care străbate comuna în lung şi-n lat pe probleme de asistenţă medicală comunitară şi mediere sanitară a constatat acest fenomen la nişte tineri de 13-14 ani. Echipa a mers acasă, la domiciliile lor, şi aşa a făcut descoperirea. Am fost sesizaţi noi, noi am sesizat, la rândul nostru, şcoala, dar şcoala a avut o atitudine foarte nepotrivită. Ceva de genul «aşa,şi?”, a declarat primarul comunei Hilişeu-Horia, Ioan Butnaru, pentru sursa citată.

Revoltat din cauza indiferenței reprezentanților școlii, edilul a sesizat Poliția.

„Astăzi am apelat şi la structurile de Poliţie pentru a ancheta cazul în profunzime, pentru a nu se dezvolta la un număr mai mare şi pentru a nu se agrava situaţia. Cei şase sunt elevi de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Hilişeu-Horia. Sunt copii din medii sociale diferite. Au ajuns până la stadiul în care erau zgâriaţi pe mâini şi tatuaţi cu nu ştiu ce Dumnezeu. Că nu am ştiut nici eu ce înseamnă până acum, am cerut detalii de la un tânăr din Primărie. Nu ştiam de Balena Albastră. Am înţeles că a apărut şi balena roz, dar aceea face bine, îţi dă să îndeplineşti sarcini pozitive. Să sădeşti un pom, să îngrijeşti un bătrân”, a spus Butnaru.