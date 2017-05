Elevii de liceu au fost parlamentari pentru o zi: Au lucrat cinci ore, și nu au avut nicio absență în plen

Elevii de liceu au fost parlamentari pentru o zi. Trei licee din Capitală au participat, la Parlament, la simularea activității din legislativ. Tinerii, foarte hotărâți, au elaborat și au și votat, în plen, proiecte de lege pentru acordarea de burse de studiu în străinătate și introducerea materiei educație sexuală în școală. Și ședința Guvernului a fost prezidată de copii, cu ocazia Zilei de 1 iunie.

Şedinţa Parlamentului Copiilor, eveniment aflat la cea de-a patra ediţie, a fost deschisă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea la ora 10.00, cu depunerea jurământului de credință față de țară, de către noii aleși.

O premieră a constituit-o prezența în plen a copiilor. ”Din totalul celor 198 de deputaţi ai Parlamentului Copiilor s-a înregistrat prezenţa unui total de 198. Sper să ia aminte şi ceilalţi parlamentari, care nu sunt tot timpul prezenţi la şedinţe”, a remarcat președintele Camerei, Liviu Dragnea.

Dragnea a recunoscut că și-ar fi dorit în tinerețe să participe la un astfel de exercițiu de democrație. ”Noi nu am avut în generaţia noastră această şansă să înţelegem cum funcţionează democraţia, să înţelegem ce înseamnă drepturi şi libertăţi fundamentale. Poate dacă am fi avut această oportunitate am fi înţeles mai bine, după revoluţia din 1989, cum ar trebui să funcţioneze această ţară”, a spus Liviu Dragnea, în discursul susținut în fața elevilor de liceu.

Cel mai susținut proiect a fost cel privind educația sexuală în școli. Elevii liceului Ion Creangă au declarat că, de multe ori, nu primesc din partea profesorilor și nici din partea familiei răspunsul la multe dintre întrebările pe această temă. Un ajutor au primit, în schimb, de la organizații non-guvernamentale, care fac cursuri în școli și le prezintă riscurile la care se expun dacă nu se protejează.

Elevii au vorbit deschis despre contracepție, despre cazurile multiple de sarcini la fete tinere și despre nevoia ca toate informațiile să le primească în cadrul procesului de învățare.

Ședința s-a încheiat după cinci ore, timp în care elevii de la colegiile George Coșbuc, Gheorghe Şincai şi Ion Creangă și-a prezentat proiectele de lege, le-au susținut în plen și apoi le-au votat. Tinerii parlamentari au avut și câteva pauze, pentru a bea o cafea, la bufetul Camerei Deputaților.

Liviu Dragnea le-a promis că cel puțin unul dintre proiectele de lege propuse de copii să fie adoptat de Parlament şi a îndemnat elevii să trimită noi iniţiative legislative, pentru ca aleșii să știe ce preocupări au tinerii.

”Mi-ar plăcea după încheierea dezbaterilor unul din cele trei proiecte de legi dacă nu toate să se analizeze împreună cu colegii mei şi poate unul dintre ele chiar să devină lege care să fie adoptată de Parlamentul României şi să fie iniţiată de voi. (..) Ideile voastre sunit foarte bune”, a spus preşedintele Camerei Deputaţilor.

Ședința Guvernului, prezidată de copii; Grindeanu, despre un elev care a jucat rolul de șef al Executivului: Într-o zi va deveni un mare om de stat

Premierul Sorin Grindeanu şi Iustin Jalaboi – elev la Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” din Paşcani – au deschis împreună, miercuri, şedinţa de Guvern, şeful Executivului spunând despre tânărul său coleg că „într-o zi va deveni un mare om de stat”.

„Începem şedinţa într-un mod deosebit. Fiecare dintre dumneavoastră aţi avut lângă dumneavoastră câte un elev de liceu care şi-a dorit să fie ministru pentru o zi”, a spus Grindeanu, în debutul şedinţei Executivului, la care au mai asistat încă 15 elevi din Bucureşti şi din ţară în cadrul proiectului „Ministru pentru o zi”.

Prim-ministrul Grindeanu şi-a exprimat speranţa că miniştrii săi au fost buni profesori. Ulterior, premierul l-a prezentat pe Iustin Jalaboi, elev în clasa a XI-a, afirmând că el crede că acesta „va deveni într-o zi un mare om de stat”. Grindeanu a precizat că elevul i-a făcut două propuneri.