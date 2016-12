Luigi Constantin, elevul din Craiova deconspirat anul trecut că face propagandă jihadistă, a fost arestat preventiv. Procurorii au făcut percheziții, joi, la domiciliul acestuia și au extins urmărirea penală pe numele tânărului care a fost pus sub acuzare și anul trecut, tot pentru propagandă jihadistă.

UPDATE ora 16:50. Elevul din Craiova acuzat de propagandă jihadistă a fost arestat preventiv.

UPDATE 9 decembrie, ora 7:05. Luigi Constantin a fost reținut joi noaptea de procurorii DIICOT, iar vineri urmează să fie adus în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă.

UPDATE 19.00: Procurorii DIICOT îl acuză pe Constantin Luigi Boicea de pregătire în vederea folosirii armelor de foc şi dispozitivelor explozive în scopul comiterii unui act de terorism, după ce acesta a încălcat condiţiile controlului judiciar, care îi interziceau să folosească internetul. Luigi a fost reținut joi.

Procurorii arată că, din 2015, Luigi Constantin Boicea a promovat în mod sistematic, în public, doctrina radical islamistă, prin postarea în mediul online, “prin intermediul unor reţele de socializare, a unor opinii, scrieri, imagini, înregistrări audio şi video reprezentând acţiuni armate violente şi de propagandă ale grupării teroriste Daesh/Statul Islamic (decapitări individuale şi colective, incendieri de persoane, execuţii prin împuşcare, mesaje radical-jihadiste ale liderilor unor grupări teroriste, mesaje de propagandă a Statului Islamic, promovarea «Sharia»), cu intenţia de a le face cunoscute şi a determina câştigarea de noi adepţi capabili să recurgă la săvârşirea aceluiaşi gen de fapte ca cele a căror promovare prin propagandă a realizat-o”.

Anchetatorii susţin că Boicea, pe întreaga perioada a controlului judiciar, a încălcat în mod sistematic obligaţia instituită în sarcina sa, inclusiv după data de 24 septembrie 2016, când a devenit major, continuând să acceseze site-uri de propagandă şi instruire a viitorilor combatanţi aparţinând organizaţiei teroriste Stat Islamic şi a încercat să intre în contact cu lideri ori reprezentanţi ai respectivei organizaţii teroriste în satisfacerea dorinţei manifeste de a obţine sprijin logistic şi financiar pentru săvârşirea unui act de terorism.

Procurororii spun că au date că, din 2015 şi până în prezent, tânărul a participat la activităţile de instruire şi pregătire desfăşurate online de organizaţia teroristă Stat Islamic pe site-uri de profil.

Mai mulți polițiști și procurori au decins joi dimineață la locuința tânărului bănuit încă de anul trecut de propagandă teroristă.

Acesta este bănuit de promovarea în mod sistematic în mediul virtual, prin intermediul platformelor sociale, a unor mesaje de susținere a organizațiilor teroriste, respectiv de amenințare cu folosire a unor mijloace de natură să pună în pericol viața, integritatea corporală sau a persoanelor.

De la locuința acestuia au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor mai multe dispozitive informatice, telefoane mobile, obiecte și înscrisuri. Luigi Constantin va fi audiat din nou de către procurorii DIICOT.

Anul trecut, elevul, care avea atunci 17 ani, a fost reținut pentru propagandă jihadistă. Tânărul și-ar fi arătat disponibilitatea de a deveni martir pentru Statul Islamic (ISIS), fie mergând acolo unde gruparea acţionează, fie sacrificându-se în state din Europa la ordinul membrilor grupării.

“El a cunoscut pe internet o persoană de religie musulmană, iar această persoană l-a chemat la moschee pentru a se converti la religia musulmană. Nu am fost de acord cu această cerere şi am avut o contrazicere cu fosta soţie. În urmă cu 6 luni l-am văzut pe Luigi schimbat. În urmă cu un an el a fost botezat la moschee, însă fără acordul nostru. Noi părinţii nu am fost de faţă când a avut loc acest ritual. L-au convertit şi i-au schimbat numele în Omar”, spunea anul trecut tatăl lui Luigi Constantin.