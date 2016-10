Emisiunea lui Cătălin Măruță a împlinit 9 ani de când și-a surprins pentru prima oară publicul cu surprize spectaculoase și invitați remarcabili. Într-o zi aniversară, realizatorul tv ne-a povestit despre cele mai speciale momente trăite în emisiune de-alungul anilor.

Emisiunea lui Cătălin Măruță a împlinit 9 ani, iar cu această ocazie, soțul Andrei a dezvăluit când a avut cele mai mari emoții. „Întotdeauna am emoții atunci când am in emisiune oameni pe care îi admir. Mă tot gandesc cum să fac să se simta bine, să fie relaxați, să îi tratez cu respect. Un exemplu este Radu Beligan. Ce mare actor, ce mare om! Mi-am dorit mult să îl ajut să intre în Cartea Recordurilor, m-am bucurat că a acceptat când i-am produs să îi pregatesc dosarul, iar când am ajuns la finalul demersului și i-am înmânat eu diploma a fost un moment special și pentru mine, nu doar pentru dumnealui. Adica eu nu intram în Cartea Recordurilor, dar cam așa mă simțeam însă. Eram pe scena Teatrului Național, după o reprezentație a piesei „Egoistul” și purtam smoking, ma tot gandeam ce o sa spun, mi-era teama să nu mă bâlbâi. Radu Beligan a fost un om exceptional și în preajma lui nu aveai cum să nu te simți norocos pentru simplul fapt că îl cunoști”, a declarat Măruță pentru Libertatea.ro.

Însă, pe lângă momentele frumoase, au existat unele și mai puțin plăcute. „Îmi vin in minte multe în care invitații au întârziat sau nu m-am putut concentra pentru ca eram răcit sau ma durea o masea, dar sincer nimic nu s-a comparat cu emisiunile de după tragedia din Colectiv. Câtă durere plutea în aer, câți părinți împietriti de durere am cunoscut atunci. Nici nu pot sa vorbesc despre asta”; a mai spus Măruță.

Emisiunea lui Cătălin Măruță a împlinit 9 ani. „Sunt destul de stresate”



Atunci când vine vorba de incidentele vestimentare, Măruță explică. „Singurele mele probleme la capitolul vestimentar sunt ca uneori îmi măresc gabaritul, de obicei după vacanță, și camășile sunt destul de… stresate la nivelul abdomenului. Garderoba rămane aceeasi însă așa ca încerc sa stau drept și să mă abțin de la pâine și dulciuri ca în câteva luni să încap iarasi in haine cum ar trebui. Nu am avut alte accidente”, ne-a mai declarat Cătălin Măruță.