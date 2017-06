Emoționant! O supraviețuitoare a incendiului de la Grenfell Tower s-a întâlnit cu vecinul care i-a salvat viața | VIDEO

Moment emoționant în Londra, la aproape o săptămână de la tragedia de la Grenfell Tower. O femeie de 66 de ani s-a întâlnit cu vecinul care i-a salvat viața, după ce blocul de 24 de etaje a fost cuprins de flăcări. Acesta a cărat-o pe scări, 11 etaje, relatează Daily Mail.

Clarita Chavimi, în vârstă de 66 de ani, a încercat timp de o săptămână să dea de urma celui care a salvat-o. Ea a avut parte de un moment emoționat când s-a întâlnit cu „străinul înalt”, care a cărat-o pe umeri, 11 etaje. Când a dat de Luca Branislav, femeia a început să plângă și l-a strâns în brațe.

„De trei am deschis ușa, iar fumul m-a împins înăuntru, așa că am închis ușa. Am mers la geamul de la bucătărie, apoi iar la ușă, fumul intrat în apartament. Vedeam focul cum vine spre mine”, a povestit Clarita despre incendiul devastator, în urma căruia numărul persoanelor decedate sau dispărute şi presupuse moarte în urma tragediei se ridică la 79.

Luca Branislav fugea de la etajul 11, însă nu s-a gândit doar la propria persoană, ci și la viața vecinilor săi. El a bătut la ușa Claritei, iar apoi a luat-o pe femeie în brațe, a pus-o pe umeri și a coborât 11 etaje cu ea în spinare.

„Am deschis ușa, iar tu m-ai apucat. Nu puteam să plec… încă plâng. (…) Am auzit doar: ‘ești bine? Te-am prins'”, a mai povestit Clarita.

„Nu puteai să respiri, erai complet șocată”, a povestit Luca Branislav.

Incendiul devastator a izbucnit în urmă cu o săptămână, în timpul nopții, iar în scurt timp tot blocul de 24 de etaje a fost cuprins de flăcări.

Autoritățile au anunțat că numărul persoanelor decedate sau dispărute şi presupuse moarte după incendiul de la Grenfell Tower a crescut la 79. Multe dintre victime s-ar putea să nu fie identificate niciodată.

