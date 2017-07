Enoriașii încep să se teamă de preotul Cristian Pomohaci: ”Face farmece”

Acuzat că ar fi încercat să corupă sexual în minor, preotul Cristian Pomohaci a intrat în centrul atenției credincioșilor, dar este și subiectul unor anchete deschise de Biserică, dar și de Poliție.

Enoriașii săi însă au ajuns să vorbească pe la colțuri și să se teamă de el. „Foarte frică, tuturor le e frică. Pentru că face farmece. Am familie, am alte treburi. Eu nu cred, eu cred în bunul Dumnezeu”, a declarat la „Agenţia VIP” patronul unui bar din oraș, care s-a arătat revoltat pentru că duminică, preotul s-a prezentat la biserică şi a împărţit anafură enoriaşilor.

„Duminică am fost la biserică şi l-am văzut pe părintele Pomohaci în altar, în sutană. După slujbă a împărţit prescura, am luat prescura din mâna dânsului. (…) Asta ne întrebăm noi, ortodocşii. Are voie să intre în altar? (…) Problema e că el intră prin spate, a intrat cu feciorul lui, cu Marius şi cu Deonisie. Au făcut ei legea acolo. De ce au venit ei prin spate şi au intrat în altar. de ce au intrat ei prin biserică. din mâna domnului părinte Pomohaci am luat eu prescură”, a mai spus acesta.