Conform datelor de la ultima raportare privind epidemia de rujeolă, Galațiul nu înregistrase nici măcar un singur caz de copil infectat. Miercuri, un copil din județ, transportat de urgență tocmai la Iași, a murit din cauza pojarului, așa cum mai este denumită popular boala copilăriei.

Fără să aibă măcar un caz de rujeolă declarat, județul Galați a înregistrat miercuri un deses din cauza pojarului, un prunc de cinci luni. Copilul nu era vaccinat împotriva bolii și se afla într-un spital ieșean de cel puțin cinci zile, cazul fiind cunoscut medicilor gălățeni, fetița de cinci luni fiind anterior internată în Tecuci, municipiu din județul Galați. Mai mult, odată cu nefericitul deces, conducerea Direcției de Sănătate Publică (DSP) Galați a mai descoperit că mai are în curtea județului încă un caz grav de pojar, iar alte șase situații sunt suspectate de aceeași boală.

A murit de rujeolă în județul fără rujeolă

Fetița de cinci luni din Tecuci, al doilea municipiu din județul Galați, aflat la hotarul cu județul Vaslui, a decedat miercuri, după ce fusese transportată cu elicopterul în stare gravă tocmai la un spital din Iași. Decesul a fost pus pe seama rujeolei pe care o avea micuța care a complicat insuficiențele respiratorii pe care le avea.

Bebelușul gălățean a devenit astfel cel de-al 28-lea deces cauzat de rujeolă în acest an în Romania. Este una dintre cele mai rușinoase statistici de după Revoluție, statistică determinată de o boală care este tratabilă în lumea modernă. Ca o comparație, în cinci ani, pojarul a cauzat decesul a doar trei persoane în România.

Nici bebelușul și nici mama nu aveau făcut vaccinul

”A fost o complicaţie a rujeolei, prin bronhopneumonie, la un copil în vârstă de cinci luni. Acest copil a fost adus în urmă cu cinci zile, la Terapia Intensivă de la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi. La internare, avea insuficienţă respiratorie acută, care nu a putut fi rezolvată, deşi s-au efectuat toate manevrele şi tehnicile de Terapie Intensivă. Copilul era nevaccinat pentru că nu avea vârsta de vaccinare”, a explicat directorul Spitalului de Boli Infecţioase ”Sf. Parascheva” din Iaşi, Carmen Dorobăţ.

Pe lângă lipsa vaccinului, cauzat de vârsta fragedă a pruncului – în general între nouă și 12 luni se face inocularea antipojar, sistemul imunitar al micuței de cinci luni era slăbit și de faptul că nici mama sa nu a făcut vreodată vaccinul antirujeolă, așa cum a precizat Carmen Dorobăț.

Conform unor surse din spitalul ieșean, fata avea deja pojar când a ajuns în spitalul din “capitala” Moldovei. Liliana Moise, directorul DSP Galați, ne-a declarat că în niciun caz fetița nu a luat rujeolă dintr-un spital. “A luat boala din familie probabil, posibil de la mamă că aceasta nu avea vaccinul făcut”, ne-a declarat aceasta.

După deces, au mai apărut șapte cazuri în județ

Acest lucru este ciudat, pentru că pe 26 mai, atunci când fetița a ajuns în spitalul din Iași, în raportările Institutului Național de Sănătate Publică, Galațiul nu raportase niciun măcar un caz de îmbolnăvire de rujeolă, fiind unul dintre cele două județe care erau, teoretic, evitate de epidemia care a îmbolnăvit peste șase mii de persoane. Tulcea este cel de-al doilea județ ale cărei autorități medicale nu au anunțat vreun caz de rujeolă. Astăzi, Institul Național de Sănătate Publică trebuia să anunțe noul raport privind epidemia de rujeolă. Până la momentul publicării materialului, statisca nu fusese actualizată.

După decesul micuței din Tecuci, coducerea DSP Galați a anunțat că în județ mai sunt alte șapte cazuri, o parte neconfirmate, de rujeolă. “În acest moment, în judeţul Galaţi, mai avem încă un copil mic, confirmat a avea rujeolă, internat la Spitalul de Boli Infecţioase, şi încă şase copii suspectaţi a avea boala. Nici unul nu era vaccinat“, a precizat Liliana Iordăchescu, purtător de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi. În acest momoment, în judeţul Galaţi există vaccin antirujeolic.

Un reprezentant al Ministerului Sănătății ne-a declarat că este posibil ca unele județe să fi făcut raportări false privind numărul cazurilor de rujeolă, dar nu vede rostul acestei tactici. În urma datelor primite de la DSP Galați este posibil ca săptămâna viitoare să se pornească o anchetă pentru a se constata dacă raportările privind lipsa rujeolei în județ au fost reale sau nu, ne-a mai precizat aceeași sursă.

Rujeola ucide doar în state din lumea a treia

Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România pâna la data de 26 mai este 6434. Astăzi ar urma să fie anunțat raportul pentru ultimele șapte zile. Până vinerea trecută au fost înregistrate 26 de decese, astfel: 8 în jud. Timiș, 5 în jud. Arad, 5 în jud. Dolj, 3 în jud. Caraș Severin, 1 in jud. Bihor, 1 in jud. Călărași, 1 in jud. Satu Mare, i in jud. Vaslui și 1 in București. un al 27-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de confirmare/infirmare (jud. Dolj). S-au înregistrat cazuri de rujeolă în 40 de județe.

Dintre cele aproape 5000 de cazuri de rujeolă, confirmate de către Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, 96% au fost confirmate la persoane nevaccinate.