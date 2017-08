Precum niște animale de pradă aflate permanent pe urmele vânatului hăituit și rănit, infractori de tot felul sunt atrași de mirosul banilor pe care-i pot obține cu ușurință de pe urma festivalului UNTOLD care este în derulare la Cluj. Și nu din vânzarea de covrigei sau de floricele cu sare asortate cu o bere rece cu guler, ci din închirierea a zeci de apartamente… inexistente!

Regula simplă a cererii și a ofertei a aruncat în aer piața pentru apartamentele închiriate în regim hotelier. Cum cu luni bune înainte ca renumitele trupe și DJ-ii să se producă în spectacole grandioase, pe scene uriașe, locurile la hoteluri și pensiuni au fost epuizate, singura variantă a doritorilor a rămas închirierea unui apartament. Sau a unei case… În acest moment au intrat în scenă escrocii care, pe internet, pe paginile de socializare, scot la mezat locuri care nu există, dar pentru care încasează zeci de mii de lei!

Mai mulți tineri din București, care au vrut să se distreze și să vadă pe viu trupele preferate, au fost escrocați de un individ care a postat oferte pe pagina lui de Facebook. După ce au alimentat conturile escrocului cu 4.000 de lei în două ”reprize”, tinerii s-au trezit pe o stradă pe care numărul casei primite nu exista. Firește, individul care i-a taxat nu s-a mai arătat.

”Încă din februarie am negociat cu el pentru două apartamente. Suntem zece. După ce am achitat două rate, dintre care una înainte de termen, la cererea lui expresă pentru că, vezi Doamne!, ar pleca în concediu, ne-am dus la Cluj. Acolo, nu exista însă adresa pentru care plătiserăm. Însă în zonă am reușit să-l găsim pe tatăl individului care ne luase banii. Ne-am înțeles cumva și ne-a dat el o parte din bani. În schimbul celeilalte jumătăți o parte dintre noi a intrat în casa lui, a tatălui escrocului, dar numai după ce a intervenit poliția. Într-un fel, toți ne-am descurcat, dar nu e normal”, povestește Ioana, unul dintre tinerii păcăliți cu apartamente inexistente închiriate de escroci.