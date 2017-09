Evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se dau în luna mai 2018. Ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, a aprobat, prin ordin, calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2017-2018. (Citeşte AICI toate informaţiile despre noul an şcolar).



Potrivit documentului, citat de Agerpres, probele se vor desfășura în intervalul 7 – 24 mai 2018.

Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 7 – 10 mai. Probele scrise la limba română și limba maternă sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua zi de testele de citire la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai, în timp ce proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 10 mai.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română (15 mai), matematică (16 mai) și limba maternă (17 mai).

Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 23 mai (limbă și comunicare) și 24 mai (matematică și științele naturii).

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, rezultatele EN II se comunică părinților și sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor. La finalul ciclului primar, rezultatele EN IV sunt utilizate și pentru diagnoza de sistem la nivelul acestui tip de învățământ, iar la finalul clasei a VI-a, rezultatele au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientarea școlară. De asemenea, se comunică părinților.

Structura anului școlar 2017-2018

Anul școlar 2017-2018 va începe pe 11 septembrie și se va încheia pe 22 iunie. Anul şcolar 2017-2018 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 174 de zile lucrătoare, cu următoarele excepții:

pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 25 mai 2018;

pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 8 iunie 2018;

pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare;

pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;

pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile lucrătoare;

stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;

pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

Structura anului școlar 2017-2018. Cum sunt împărțite cele două semestre

Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada 11 septembrie 2017-2 februarie 2018, astfel:

Cursuri – luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017

În perioada 28 octombrie – 5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 7 ianuarie 2018

Cursuri – luni, 8 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018

Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018

Semestrul al II-lea are 17 săptămâni dispuse în perioada 12 februarie 2018 – 22 iunie 2018, astfel:

Cursuri – luni, 12 februarie 2018 – vineri, 6 aprilie 2018

Vacanţa de primăvară – marți, 10 aprilie 2018 – duminică, 22 aprilie 2018

Cursuri – luni, 23 aprilie 2018 – vineri 22 iunie 2018

Vacanţa de vară – sâmbătă, 23 iunie 2018 – duminică, 9 septembrie 2018

Structura anului școlar 2017-2018. Când este „Școala Altfel”

Programul „Școala Altfel” va fi derulat, ca în anii precedenți, pe o perioadă de 5 zile, astfel:

Pentru învățământul preșcolar și primar:

13 noiembrie 2017 – 24 noiembrie 2017

26 februarie 2018- 30 martie 2018

14 mai 2018 – 8 iunie 2018

Pentru învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal:

16 octombrie 2017 – 24 noiembrie 2017

26 februarie 2018- 30 martie 2018

14 mai 2018 – 8 iunie 2018

De precizat că intervalul aferent programului ”Școala altfel” nu coincide cu perioada tezelor semestriale.

Structura anului școlar 2017-2018. Când se dau tezele

Ca în fiecare an școlar, Lucrările semestriale (tezele) se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.

