Distracție fără bilet, rezervare sau planificări din timp? Petrece o minivacanță în București cu trei zile de spectacole de teatru de stradă B-FIT in the Street!, festivalul care te provoacă să iei orașul la pas și să descoperi noi moduri de a-ți petrece timpul liber. Iată recomandările B-FIT in the Street! până pe 23 iulie, în București.

Petrecere în plină stradă. Înalte de patru metri și ghidate de un maestru de ceremonii, marionetele uriașe Light Dancers din Spania inundă străzile Bucureștiului cu muzică, jocuri de lumină și culori și invită publicul să danseze alături de ele. Petrecerea în plină stradă are loc azi, în Piața Universității.

Teatru în aer liber. Hai la teatru fără pauze și fără locuri rezervate. Piesele Teatrului Masca cu statui vivante sunt deja celebre pentru umorul și sensibilitatea pe care reușesc să le transmită fără a se folosi de o singură replică. Azi, în Piața Universității, nu ratați un spectacol despre lumea comunistă, iar mâine, în Parcul Kretzulescu, e programată o piesă despre exotismul lumii chineze.

Senzații tari la doi pași de public. Bețe în flăcări și mingi de foc aruncate în aer pe o muzică antrenantă pot fi văzute în fiecare zi de weekend în spectacolul jonglerilor de la Flamestorm, din Piațeta Odeon.

Paradă pe Calea Victoriei. Gustă din atmosfera marilor carnavaluri cu parada de astă seară, de pe Calea Victorei, o explozie de lumină, muzică, dans și jocuri cu focul. Parada este populată de marionete colorate, meduze luminate, jongleri cu focul și mascota pe catalige a festivalului.

Spectacol nocturn de proporții. Petrece diseară, în prezența artiștilor francezi de la Abyss, care te vor purta într-o călătorie în lumea oceanelor cu un spectacol de muzică live și creaturi fascinante, care strălucesc în noapte. Pe ritmuri live ale tobelor japoneze, flota oceanică, condusă de un cal de mare maiestuos, umple Piața Universității cu diavoli de mare iluminați pe catalige, stele strălucitoare, pești zburători, meduze plutitoare, dansatori și acrobați pe catalige.

Cel mai mare eveniment de profil din țară, Festivalul Internațional de Teatru de Stradă București, aduce, pe parcursul celor cinci weekenduri din luna iulie, 40 de spectacole internaționale cu zeci de reprezentații și peste 300 de artiști din nouă țări. Programul festivalului este disponibil pe http://www.bfitfestival.arcub.ro/

Încă două zile de Timeshift

Timeshift este cel recent mare festival creat pentru pasionații de muzică electronică. Evenimentul durează patru zile și se desfășoară în aer liber, la Romexpo, pe patru scene.

Artistul francez David Guetta este cel care va face spectacol diseară. DJ-ul renumit în întreaga lume, care se află pentru a doua oară în țara nostră, a fost extrem de atent cu show-ul pe care îl va oferi. S-a asigurat că organizatorii îi îndeplinesc toate cerințele de ordin tehnic. Pentru asta, el a trimis o listă cu cerințe, respectiv câți metri pătrați de ecrane cu leduri să fie amplasate de-a lungul scenei și câte în jurul pupitrului său. Astăzi, show-urile încep la 18.00 și se încheie mâine dimineață, la 7.00, pentru a reîncepe la 17.30, până luni, la 4.30 dimineața. Guetta va cânta sâmbătă la 00.30. Biletele pentru o zi costă aproximativ 150 de lei.

Spectacol cu avioane

Bucharest International Air Show (BIAS) are loc azi, pe Aeroportul Internaţional Băneasa. Pe bucureșteni îi așteaptă un show de excepție, care va reuni 100 de aeronave civile și militare, dar și peste 250 de piloți și parașutişti. Intrarea este liberă, iar porțile se deschid la ora 8.00. Show-ul aviatic începe la ora 9.00 și durează 12 ore. Spectacolul de forță aeriană îi va avea în prim plan pe așii aviației civile și militare din România, Turcia, Polonia, Ungaria, Marea Britanie, Germania, SUA, Grecia, Austria și Lituania. Finalul BIAS va fi marcat la ora 21.30, printr-un spectacol de artificii.