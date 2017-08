Evidența turiștilor din România se va face printr-un soft STS; Ce informații vor cere hotelierii, la cazare

Evidența turiștilor din România se va face printr-un soft STS, iar hotelierii vor putea utiliza mijloace privind colectarea datelor cu caracter personal, date care vor putea fi accesate de mai multe instituții, printre care MAI, SRI sau DNA. Propunerile apar în Legea turismului, publicată de Ministerul Turismului pe site-ul oficial, pentru dezbatere publică.

Potrivit proiectului, activitățile de turism și turiștii vor fi gestionate prin intermediul Sistemul Informatic de Evidență a Activității de Turism din Romania (SIEATR).

Este vorba despre un ansamblu al sistemelor și mijloacelor informatice, asigurat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, necesare pentru ținerea evidenței structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare, de evaluare a activității turistice, de evaluare a circulației turiștilor și de furnizare a informațiilor necesare instituțiilor publice.

Sistemul coordonat de STS se va ocupa de evidenta furnizorilor de servicii turistice, persoane juridice și fizice”, de indicatorii statistici asociați activității de turism din Romania și de fișa de anunțare a sosirii si plecării turistului.

În proiect se menționează că STS va colecta datele cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Astfel, autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul turismului, în calitate de operator de date cu caracter personal, împuternicește Serviciul de Telecomunicații Speciale, să efectueze operațiuni privind stocarea datelor cu caracter personal prelucrate pentru implementarea și administrarea modulului SIEATR.

STS și Ministerul de Interne vor coordona informațiile legate de sosirea și plecarea turiștilor din unitățile de cazare

Modulul 3 al SIEATR, cel care se referă la fișa de anunțare a sosirii și plecării turistului, este administrat din punct de vedere tehnic de către Serviciul de Telecomunicații Speciale și gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Inspectoratului General al Politiei Romane, având calitatea de operator al acestuia în vedere:

a. protejarea turiștilor, a proprietății private si publice,

b. prevenirea si descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii si liniștii publice,

c. protecția martorilor, in conformitate cu legislația in vigoare,

d. depistarea persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executării pedepselor sau altor hotărâri judecătorești in materie penala,

e. depistărea persoanelor dispărute,

f. depistărea persoanelor care nu respecta măsura controlului judiciar,

g. prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale