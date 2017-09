Îți este de ajuns să te uiți la unul dintre clipurile făcute de Flaviu Cernescu pentru a-ți da seama că este genul de om căruia îi place să privească moartea în ochi și apoi să-i râdă în nas.

Flaviu Cernescu, poreclit ”Balaurul” și cunoscut după ce a ajuns în semifinale la „Românii au talent” şi recunoscut pentru locurile neobişnuite şi înalte unde își „face numerele”, are un talent aparte și nu prea multe temeri. Așa că, fiecare clip al său reușește să îți taie răsuflarea pentru că, dacă nu jonglează pe un uniciclu în vârful cine știe cărui coș industrial la sute de metri înalțime, face highlining prin munții Rarău.

Cu acest ultim clip, s-a bătut cu vântul puternic și frigul la mai bine de 1,6 kilometri deasupra nivelului mării. Mai bine zis, s-a jucat cu norii plimbându-se pe o chingă legată de Pietrele Doamnei, în munții Rarău.



„Încercările fizice, concrete, au doar 4 zile, planul era de mult mai mult timp, cam de un an și jumătate. În primăvara anului trecut am fost pe Rarău cu Solo (Gheorghe Sologiuc) și am zis că aici trebuie să facem un highline (n.r. – cățărare pe sfoară la mare înălțime) că e prea ofertantă locația. Era chiar perfectă cu vârfurile la distanță și înălțime convenabilă pentru un highline, dar și frumusețea peisajului”, ne-a declarat Flaviu Cernescu.

Caznele unei cascadorii reușite

Pentru câteva de minute de act reușit, Flaviu și prietenii sau trebuie să se pregătească zile întregi înainte, mai ales când faci o astfel de cascadorie în natură, iar natura este capricioasă. În 2 septembrie au ajuns la locul cu pricina și și-au făcut planul de bătaie.

„Cea mai grea senzație pe care am încercat-o acolo a fost frigul, în tot procesul de pregătire de ancorare a coardelor. În cea de-a doua zi ne-a prins și o ploaie spontană, pentru că acolo se schimbă foarte rapid vremea și ne-am trezit înconjurați de niște nori foarte negri. Și în timp ce eu eram încă pe prima stâncă m-am uitat pe cea de-a doua pentru a vedea ce fac prietenii mei. Ei erau deja coborâți la mașină”, ne povestește Flaviu.

Potrivit lui, pericolul real în acest sport extrem nu este înălțimea. „În acest proces de pregătire nu trebuie să te prindă vreun fulger pentru că zbori de zici că nu-i adevărat”, spune el.

În cea de-a treia zi, aveau deja ancorele pregătite și au încercat să pună linia. Dar apoi au renunțat pentru că riscul ca un fulger să le se ardă chinga era prea mare.

Teama de greșeală, mai mare decât teama de înălțime

Îi place să țină totul sub cobntrol, Flaviu fiind un om extrem de calculat, mai ales că o mișcare greșită îl poate costa viața.

„De abia în cea de-a patra zi, când vremea a devenit ceva mai promițătoare, am reușit să tragem chinga cu fir de pescuit și pe cea de-a doua stâncă. Nu îmi era teamă de înălțime cât îmi era teamă ca nu cumva să fi prins chinga într-un bloc deloc compact și dur, să nu cazi cu totul. Și apoi când m-am uitat în jos, am văzut verticala aia sub mine și mi se părea că sunt mai mult de 50 de metri și brazii în depărtare la sute de metri”, ne spune Flaviu.

A făcut câteva încercări, s-a ridicat în picioare și apoi a mai făcut câțiva pași. „Dar nu am făcut încercări în condițiile pe care le-aș fi vrut. Vremea se anunța instabilă și ne-am grăbit un pic. Mi-ar fi plăcut să am și un hamac acolo și să încerc o jonglerie ceva. Corpul meu striga, din cauza frigului, ”, spune Flavius.

„Și mie, ca și altora, îmi este frică, dar treaba asta cu highline-ul nu este o chestiune de teribilism, cum se vede din exterior. Frica mea este de detalii ale muncii făcute anterior, nu de înălțime sau de altceva”, povestește Flaviu. Potrivit lui, sunt multe lucruri pe care le poți face greșit, dar dacă respecți niște norme de siguranță, este destul de sigur.

Nu este o joacă!

„E un sport, e o provocare, e o activitate care presupune multă pregătire, mult echipament, și mai ales multă dăruire și îndrăzneală. Plăcerea la așa ceva este atunci când reușești să tragi linia și să mergi pe linie, să te dai jos și să și bei o bere cu prietenii. Sportul asta nu este accesibil unui copil de 15 ani care vine și spune ”, spune cascadorul.

I-ar fi plăcut să ajungă și pe Lună dacă s-ar fi putut, dar cum nu poate se rezumă la a se bate cu înălțimile și la a face și jonglerii acolo sus, printre nori.

Originar din Caraş Severin, Flaviu Cernescu are 33 de ani și este inginer IT, dar a renunţat la munca sa pentru a se dedica sportului şi acrobaţiei. De 10 ani merge pe monociclu şi sfidează gravitaţia pe o chingă de numai 2 centimetri, denumită slackline. Iar popularitatea nu a întârziat să apară, mai ales după ce Flaviu a realizat câteva videoclipuri în care își demonstrează abilitățile.

