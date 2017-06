Pentru fostul deputat Cristian Boureanu astăzi este ziua cea mare. Sau cea mai grea. După aproape o săptămână petrecută într-o celulă a Arestului Central al Poliției Capitalei, fostul politician acuzat de ultraj speră să respire din nou aerul libertății. După o ședință care s-a întins pe durata a peste două ore și jumătate, magistrații Tribunalului București s-au retras pentru deliberare. În tot acest timp, Boureanu așteaptă decizia, cu sufletul la gură, alături de alți arestați care i-au fost camarazi de suferință în duba poliției care i-a adus la instanță din arestul VIP-urilor.

De cum a fost arestat pentru că l-a lovit sub centură pe polițist, Boureanu a susținut că este nevinovat

De cum a fost închis pentru 30 de zile pentru atacul sub centură îndreptat asupra agentului rutier Ovidiu Andrei – care la rându-i a ripostat dur cu un croșeu care i-a țintit bărbia -, Cristian Boureanu a și contestat, prin avocatul său Luiza Popescu, măsura arestării preventive. La termenul stabilit pentru astăzi, fostul politician, care a ajuns la instanță cu duba poliției alături de alți arestați, a fost luat primul. Așa cum a făcut-o și în fața anchetatorilor unde a declarat că nu a lovit pe nimeni, fostul deputat și-a susținut nevinovăția și din boxa acuzaților și a încercat să-i înduplece pe magistrați să permită judecarea sa în libertate.

Fostul deputat Cristian Boureanu așteaptă decizia instanței în tribunal, alături de alți arestați

După mai bine de două ore și jumătate, completul de judecată al Tribunalului București s-a retras pentru deliberări. Cu sufletul la gură, încă arestatul Boureanu Cristian așteaptă, chiar în aceste momente decizia magistraților prin care ar putea fi cercetat în libertate. Fostul politician este încă în clădirea tribunalului unde este păzit de agenții de la arestul VIP-urilor, alături de mai mulți colegi de suferință care, la rându-le au avut termen de judecată tot azi.

Examinat la IML

Ieri, la aproape o săptămână de la altercația stradală pe care a avut-o cu un agent de la Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei, Cristian Boureanu a ajuns la IML pentru a fi examinat. Fostul deputat a fost scos din celula a și dus sub escortă la IML unde legiștii i-au examinat atent absolut toate leziunile. Toate concluziile raportului preliminar întocmit de specialiști vor ajunge la anchetatori care, astfel, vor putea să stabilească încadrarea juridică și în cazul agentului rutier Ovidiu Andrei – polițistul care a ripostat dur după ce a fost lovit cu genunchiul sub centură de Boureanu. Investigația medicală s-a derulat pe durata mai multor ore, după care, spre seară, fostul deputat a fost dus sub escortă înapoi în celula sa din Arestul central al Poliției Capitalei.