O dimineață de sfârșit de aprilie, ca oricare alta din multele în care cei doi copii ai Ionelei Mihăilă o zbughesc în curte pentru a se juca în țărână, putea să însemne sfârșitul brutal și nedrept al unei mogâldețe de nici doi anișori. Divinitatea a făcut ca Dănuț să supraviețuiască în pântecul pământului, în puțul întunecat și rece, la peste 16 metri adâncime, unde a stat captiv aproape o jumătate de zi. Un nefericit accident care-i va chinui pe vecie amintirile tinerei mame, însărcinată în opt luni, care acum se topește de dorul micuțului ei pe care nu l-a văzut din acea zi blestemată în care a crezut că l-a pierdut pe vecie. ”Am crezut că l-au mâncat câinii, mititelu’!”, spune femeia.

Fără să își dorească asta nici măcar o clipă, Ionela și concubinul ei Vasile Pascu au devenit cea mai cunoscută familie din Balta Sărată, micuța așezare teleormăneană unde s-a întâmplat nenorocirea urmată de o dramatică operațiune de salvare întinsă pe durata a aproape o jumătate de zi. Necazul care s-a prăvălit într-o secundă asupra lor le-a adus tot satul în modesta bătătură, oameni cu suflet care le-au sărit imediat în ajutor. Tot cu ajutorul unor săteni am reperat, ieri, gospodăria unde băiețelul s-a născut pentru a doua oară după ce salvatorii i-au găsit drumul spre o nouă viață. ”A doua uliță pe stânga, sunt din alea nepietruite, și prima casă pe dreapta. E un gard din beton”, este indicația pe care ne-o oferă o femeie care se opintește cu o căldare pe care o scoate din fântâna de la șosea.

”Ionelo, a venit cineva”, strigă de după gard o femeie cu față zâmbitoare după care silueta i se pierde ușor în spatele modestei case din paiantă. Un bărbat se interesează de prezența noastră timp în care Ionela apare la poartă. O mogâldeață blondă, cu fața ușor arsă de soare, se ține cu putere de ea și se ascunde timid după piciorul femeii. E micuța Maria, surioara lui Didi, singurul martor al nenorocirii. Cea care, prin ochii inocenți ai unui copilaș de trei anișori, l-a văzut pe băiețel căzând în puț…

Acum, după nouă zile de la tragedie, în familia micuțului Dănuț, alintat Didi de părinții greu încercați, viața pare că își urmează cursul firesc. Veștile de la spitalul Grigore Alexandrescu, unde mogâldeața e internată cu tatăl său, sunt din ce în ce mai bune și risipesc, puțin câte puțin, negura grea care apasă până la sufocare pe sufletele bieților oameni. Amintirile, însă, nu pot fi șterse. Niciodată.

”Și acum trăiesc acea zi. Parcă s-a întâmplat ieri. Intrasem în casă să beau un pahar cu apă…Mi se făcuse cam rău. Atunci a venit asta mică (n.r. Maria) la mine și mi-a zis ce s-a întâmplat, așa cum s-a priceput ea. Plângea și spunea că Didi e în fântână. Dar prima oară am crezut că l-au mâncat câinii că l-au încăierat, că pe aici sunt mulți. Am crezut că o să mor! După aia aia am înțeles că Didi e în puț. Am strigat cât am putut după ajutor. Am țipat de a auzit tot satul”, pășește Ionela printre amintiri.