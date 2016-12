Peste 100 de români au ales, anul acesta, să marcheze într-un mod inedit, dacă nu chiar sumbru, ziua de 1 Decembrie. Oamenii au renunțat la parada militară de acasă, pe care au văzut-o mai apoi pe internet, dar și la tradiționalul ciolan cu fasole și s-au dus în lagărele de la Auschwitz, de Ziua Națională a României, unde intrarea a fost liberă.

Fără să-și dorească să marcheze în vreun fel uciderea în masă de către naziști a peste un milion de oameni – evrei, țigani, polonezi și ruși -, ci doar să schimbe puțin aerul, peste 100 de români au profitat de minivacanța de patru zile și au dat o fugă la…lagărele de la Auschwitz. În spatele zidurilor din cărămidă roșie ridicate în suburbiile orașului Oswiecim (n.r. Auschwitz este numele pe care naziștii l-au dat în germană), turiștii s-au făcut părtași la suferințele îndurate în urmă cu 72 de ani de bieții oameni. Au văzut, impresionați, munți de păr uman, mormane uriașe de cănuțe din metal ce au aparținut copiilor uciși prin gazare, ce a mai rămas din hainele oamenilor închiși acolo, dar și locuri sumbre în care au fost ținuți milioane de ”prizonieri” luați de Germania nazistă anihilați treptat prin înfometare, muncă silnică și boli.

”La ora la care militarii români treceau pe sub Arcul de Triumf, noi vizitam Auschwitz-ul. Pășeam pe culoarele istoriei negre scrise de Germania nazistă. Apoi, pe internet, am văzut și noi parada militară de acasă, așa că nu am ratat prea multe. A fost o experiență de neuitat, impresionantă”, ne-a povestit Mădălina, unul dintre sutele de români care au dat tradiționala fasole cu ciolan făcută la cazan de Ziua Națională a României pe o excursie cu un obiectiv sumbru, care impresionează chiar și după atâția zeci de ani de la ororile consumate acolo.