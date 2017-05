Facebook-ul, arma secretă a angajatorilor

Într-o perioadă în care viețile românilor s-au mutat în spațiul virtual, unde fiecare simte nevoia să-și expună, fără un motiv bine definit, cât mai multe detalii din viața sa privată, rețelele de socializare se pot transforma într-un inamic redutabil al utilizatorului. Din ce în ce mai multe firme – mai ales cele multinaționale -, cer candidaților la un post important să treacă în CV-ul care le susține abilitățile profesionale și…pagina de Facebook. E un mod prin care specialiștii în recrutări vor să afle și părțile mai ascunse ale caracterului celor care le solicită angajarea.

Din ce în ce mai des, tinerii care bat la ușa unei companii cu pretenții pentru a obține un loc de muncă se confruntă cu o cerere mai puțin obișnuită din partea angajatorilor. În afara informațiilor clasice pe care trebuie să le conțină un CV de succes, candidaților la un post important, bine plătit, li se cere să treacă în documentul de prezentare a abilităților socio-profesionale și…adresa paginii personale de Facebook. Aparent, doar un moft dictat de modul în care viața românilor interferează cu spațiul virtual. Nimic mai fals. Facebook-ul atât de nelipsit din cotidianul oricărui român, și nu numai, a fost transformat în arma secretă de angajatorii care vor să știe cât mai multe despre cel care le-ar putea deveni salariat.

Că nu e de joacă cu fotografiile, cu informațiile și chiar cu legăturile care se fac în mediul virtual o dovedește numărul tot mai mare de anchete care îi vizează pe candidații la un loc de muncă important. Vorbim de zeci sau chiar de sute de scotociri în paginile private de Facebook ale unor personaje care țintesc o bună poziție socială prin angajarea la o companie de prestigiu.

”Chiar dacă persoana respectivă nu are adresa de Facebook pe numele său, ci folosește un nume de scenă, specialiștii în asemenea scotociri au la îndemână foarte multe alte pârghii. Numere de telefon, adrese mail…Se poate porni și de la o rudă – frate, soră -, și se ajunge la el. În funcție de importanța locului de muncă vizat, ancheta în spațiul virtual este cu atât mai amănunțită. O asemenea scotocire poate dura și câteva zile”, ne-a explicat Mihai Belu, directorul Companiei de Anchete și Filaj.

Ce încearcă astfel să afle angajatorul despre un potențial nou salariat? Firește, un profil psihologic cât mai aproape de adevăr – bazat pe informații culese de pe Facebook și coroborate cu alt gen de date pe care candidatul le oferă la interviul de angajare. Fotografiile postate, poate un comentariu nevinovat făcut de amicii virtuali, localizările făcute pe internet care arată că personajul frecventează cu regularitate diverse baruri sau săli de jocuri de noroc, dar și legăturile cu alte persoane care pot să nu fie pe placul angajatorului sunt informații capitale într-o lume guvernată de internet.

”Asemenea anchete derulate în spațiul virtual se fac folosind orice informație obținută din păienjenișul în care specialistul IT intră pornind doar de la o pagină de Facebook. Adrese, numere de telefon, grup de prieteni, cine îți dă un like, localizări făcute mereu într-un anume loc, toate duc la obținerea unor date și pot contura profilul candidatului la un post sensibil. Îi pot trăda comportamentul ascuns. Angajatorul vrea să știe dacă cel care ar vrea să muncească pentru el nu are devianțe mari de comportament care ar putea dăuna grav companiei”, a adăugat Belu, ai cărui detectivi particulari sunt implicați în zeci de anchete de acest gen.